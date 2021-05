Especialistas responden cuál es el riesgo de colapso en el “puente pando”

Tras la conmoción generada por el accidente en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, la preocupación de que el “puente pando” de Mexicali cause otra tragedia se expresó en redes sociales.

Especialistas en obras públicas, respondieron ante la incertidumbre de que este puente con evidentes grietas y deformaciones, pueda desplomarse o sea un riesgo para la población “Cachanilla”.

El presidente de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción (CMIC) en Mexicali, Luis Gibran Padilla Acosta, explicó que el “puente pando”, es una obra que debe estar bajo vigilancia, y que en corto plazo no representa un riesgo.

“Es una obra que desde el inicio mostró una anomalía, se ha estado monitoreando a través del Ayuntamiento, por el departamento de Obras Públicas, que fueron los que ejecutaron esa obra”, explicó.

Cabe recordar que este puente fue construido en el año 2001 por la administración del entonces alcalde Víctor Hermosillo, en la intersección del bulevar Lázaro Cárdenas y la Calzada Manuel Gómez Morin.

El presidente de CMIC, mencionó que la manera en que se han hecho cargo de los defectos del puente, es haciendo levantamientos topográficos, comparándolos con el proyecto original.

“Tenemos entendido que no ha habido cambio alguno, la deformación se ha mantenido, eso quiere decir que los elementos han estado trabajando como tienen que trabajar”, puntualizó.

“Creo que se tiene que estar monitoreando año con año, el Ayuntamiento se está encargando, y al final se tiene que hacer de por vida, para ver que esa deformación que se mostró desde el inicio, no siga aumentando”, detalló.

“Esta deformación no es algo habitual, pero cuando menos no ha ido aumentando, y esto demuestra que la obra no va a colapsar, ni hay algún riesgo de que ocurra una catástrofe en ese tipo de obra”, reveló el presidente de la CMIC.

No considero que sea un riesgo, creo que debe estar en observación constante, y con los estudios que requiera será un trabajo de año con año, debemos estar pendientes de esa obra, hasta el momento no ha sido un factor que supongamos que es un riesgo”, abundó.

SOBRECARGA

La sobrecarga a la que se sometió el “puente pando” debido a la circulación de camiones de carga pesada, es un factor determinante para el deterioro de la obra, reveló el regidor Ricardo Hernández Morales, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mexicali.

El ingeniero civil de profesión, y miembro del Colegio de los Ingenieros Civiles de Mexicali, explicó que si bien, a corto plazo no representa un riesgo, es imperativo que las autoridades competentes se encarguen de evitar el tránsito de camiones en el puente.

Como integrante del Colegio, dijo que por muchos años se han solicitado revisiones por la mala fama que se ha formado en torno a la ingeniería del “puente pando”.

CONDICIONES

El “puente pando” es una obra que se encuentra contra flechado desde el momento que fue colado el concreto, después de eso se le dieron reforzamientos adicionales para darle una resistencia mayor.

A lo largo de la vida del “puente pando”, se han solicitado tres estudios del puente, que viene del periodo de la administración municipal de Víctor Hermosillo en el año 2001.

“Como colegiados hemos observado que por la fatiga del puente por el mismo uso de los camiones pesados, el puente podría llegar a deteriorarse más allá”, explicó el regidor.

Se han detectado grietas y fisuras, dentro de los nodos de resistencia donde están los ejes de conexión del puente con las rampas, describió el regidor Hernández.

En el 2014-2016 se solicitó que se impidiera el tránsito de camiones de carga pesada, pasó el periodo de prohibición y se puede ver cómo otra vez esos camiones pesados pasan por la misma superficie, señaló.

A raíz de esto, en el 2020 la Comisión de Obras, solicitó que se diera seguimiento y se analizarán las condiciones, para que en este 2021 se asignaran recursos para hacer los estudios adecuados y determinar los proyectos que necesite el puente.

A la vez se solicitó a los elementos de seguridad y tránsito, que impidieran la circulación de vehículos pesados, ya que esto fatiga el puente, mencionó.

Como ingeniero civil, te puedo decir que el puente tiene las condiciones necesarias para seguir funcionando, pero se le debe de dar su adecuado mantenimiento e impedir la circulación de vehículos pesados, cosa que no se ha hecho, o se ha ignorado”, aseveró.

“No estoy diciendo que mañana o pasado mañana se vaya a colapsar, sino que con el tránsito pesado le estamos reduciendo su vida útil”, informó.

DEMOLICIÓN

El último dictamen del puente, dice que se debe de impedir el tránsito pesado, el estudio que se está solicitando va a determinar si es necesario demolerlo completamente para reconstruirlo de cero, comentó.

En una estimación del ingeniero, mencionó que la demolición costaría alrededor de siete millones de pesos, y la reconstrucción va entre los 70 a 120 millones de pesos.

Del 2014-2016 fue el último estudio de ese tipo, que pedía que se le quitará carga al puente, aseguró que a corto plazo no existe un riesgo de colapso a menos de que se presente una situación catastrófica.

En un hipotético, ejemplifica que se podría caer si transitan al mismo tiempo seis camiones de carga pesada por la parte alta, y que justo cuando estuvieran arriba, hubiera un sismo de gran magnitud.

“Como mexicanos no queremos estar esperando, a que ‘muerto el niño vamos a tapar el pozo’, la obra sí estaba diseñada para soportar el tráfico pesado, y más allá del error se cree que fue la carga al que se le sometió en un principio para hacer la prueba de resistencia”, mencionó.

Finalmente, comentó que los puentes normalmente se diseñan para resistir 50 años de utilidad, y se puede extender hasta de 100 años, en este caso, el “puente pando” solo tiene 20 años.