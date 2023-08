Presentan función "Los Campeones regresan a casa"

MEXICALI, Baja California. Luego de tres años de pausa debido a cuestiones de la pandemia, la Promotora BigHorn Enterprises regresará con una función para el sábado 30 de septiembre a partir de las 18:00 horas en el Gimnasio de Mexicali.

Dicha cartelera estará compuesta por doce peleas, de las cuales once están programadas a tres asaltos de cinco minutos, en tanto que la estelar será a cinco rounds de cinco minutos; todas en modalidad MMA.

En la pelea estelar, el cachanilla con experiencia dentro de Ultimate Fighting Championship (UFC) Héctor “El Charro” Aldana enfrentará al estadounidense Arturo Salazar dentro de la división de los pesos welters.

“Feliz de regresar a lo que más nos gusta, yo también vengo de un regreso de tres años sin pelear y me quedó de experiencia el no dejar nada para mañana ya que la vejez no perdona”, añadió “El Charro”.