Por Covid en Mexicali BC no se va a coloración verde

MEXICALI,B.C.- Si Baja California no no ha transitado a coloración verde, es porque Mexicali no ha controlado su incidencia de Covid-19, reprochó el titular de la Secretaría de Salud, advirtiendo que se corre riesgo de arrastrar al Estado a semáforo naranja.

“Si Mexicali no disminuye sus casos, van a transitar a rojo, es una realidad, no nos podemos arriesgar a que un municipio contamine a otros, y que todo el Estado se vaya a naranja, o todo el Estado a rojo”, mencionó el secretario Alonso Pérez Rico.

“Si Mexicali no tuviera esta tendencia, estaríamos en el nueva normalidad, estuviéramos en verde, es lo que está pasando, y lo hemos dicho siempre, Mexicali va para arriba, y antes de cambiar a naranja les habíamos dicho”, recordó.

El secretario Alonso Pérez Rico, señaló que el semáforo epidemiológico de Baja California estaría en verde, de no ser por la rápida transmisión de Covid-19 en Mexicali, zona donde se corre el riesgo de transitar a rojo, y arrastrar al Estado a naranja.

Mexicali se mantiene en el top diez nacional de los municipios más contagiosos, ubicados en el peldaño nueve, Tijuana bajó del lugar 32 al 37, y Ensenada baja del peldaño 149 al 169, informó Pérez Rico.

Baja California disminuyó sus casos activos de 495 a 458, en Mexicali pasaron de 339 a 313; Tijuana de 124 a 116; Ensenada de 16 a 13; Rosarito mantiene ocho; San Quintín cero; Tecate tres; y San Felipe 4.

La incidencia por cada 100 mil habitantes en Mexicali es 29.4, seguido del condado de Imperial Valley con 10, Rosarito 7.12, Tijuana 6.3, en San Diego es de 5.6,Tecate 2.5, Ensenada 2.3, y Yuma 2.3.

Cero muertes reportó Baja California en un día, y solo cinco casos nuevos de Covid-19; se han contagiado 48 mil 193 personas desde que inició la pandemia, de los cuales perdieron la batalla 8 mil 070, comentó.

En Mexicali los contagios suman 18 mil 480 (4 nuevos en un día), seguido de Tijuana con 17 mil 472 (1), Ensenada 6 mil 893, San Quintín 2 mil 006, Tecate 1 mil 572, Rosarito 1 mil 075, y San Felipe 695.

Tijuana registra 3 mil 613 muertes por Covid-19, en Mexicali han fallecido 2 mil 984, en Ensenada 1 mil 115 (7 en 24 horas), Tecate 193, San Quintín 124, Rosarito 31, y San Felipe 10, informó Pérez.

La tasa de reproducción estatal se ha mantenido desde hace varias semanas por arriba de uno en el Estado, significa que por cada persona enferma de Covid-19, lo transmite a dos más, si está por debajo de 1.0, se considera que se está ganando frente al Covid.

Mexicali tiene la tasa de reproducción más alta con 1.13, seguido de Tijuana con 1.02, Ensenada sube a uno, San Felipe baja a 0.85, Tecate baja a 0.71, San Quintín sube 0.64, , Rosarito a 0.49, y la entidad promedia 1.02, informó.