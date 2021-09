Piden paz y seguridad para Mexicali durante marcha

Unas 250 personas se congregaron para la marcha llamada Una Luz Contra la Inseguridad, para exigir resultados en materia de seguridad y justicia en Mexicali, además del cese a la violencia en Mexicali.

El evento fue organizado por académicos, políticos, ex candidatos, empresarios, organizaciones civiles, colectivos de madres buscadoras, estudiantes y ciudadanos, quienes iniciaron a reunirse a las 18:00 horas de este miércoles en la plaza Centenario.

“Queremos transmitir a la ciudadanía que tienen un compromiso también, no todo es para las autoridades, no estamos peleados con las autoridades, que vean en nosotros potencial profesional para apoyarse en áreas donde ellos no tienen esas competencias”, expresó Rosa Icela López Cárdenas, rectora del Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California (CEISBC). “El gobierno solo no puede con esto”.

Por su parte, el presidente en Mexicali de Coparmex, Octavio Sandoval López, criticó el déficit de patrullas de la Policía Municipal y retó a la próxima alcaldesa, Norma Bustamante, a que, como ella impuso a su gabinete, a que renuncien a los 3 meses si no da resultados.

“La participación ciudadana empieza como lo que se va a sembrar hoy, con una persona que venga es suficiente para despertar conciencia en todos, y para los que vinieron, tienen la autoridad moral de decirle a los demás que no se queden en su casa”, agregó.

Te puede interesar: Canaco: Temor a la violencia impide la recuperación de comercios

El aún regidor Fernando Rosales expresó que “el resultado es un fracaso el tema de seguridad pública en los dos últimos años, el resultado es palpable, en Mexicali se ha incrementado un 48% el homicidio doloso y la incidencia delictiva nos ubica en el lugar 23 (…) hay un gran problema de investigaciones acumuladas a las que a las víctimas se les ha quedado a deber”.

La marcha terminó frente a la Fiscalía General del Estado, sobre Río Nuevo, donde se dieron testimonios de víctimas de la inseguridad, la violencia, homicidios, desapariciones forzadas, robos y asaltos.

Al finalizar entregaron un documento firmado por todos los asistentes a la marcha, en la cual exigen resultados a las investigaciones acumuladas y en materia de seguridad pública.