Piden ayuda para pagar cirugía de bebita Frida

La bebé Frida necesita de urgencia una cirugía para salvar su vida, la familia de la menor, convocó el apoyo de la población para lograr pagar el procedimiento, puesto que la hospitalización ha agotado sus recursos económicos.

Jocelyn Ruiz Osuna, madre de la bebita Frida, describió el padecimiento congénito que la llevó a una situación de salud delicada, actualmente es atendida en el Hospital Almater.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Buenas tardes amigos y familia, como algunos ya saben mi bebe Frida esta hospitalizada desde el día de ayer en el hospital Almater Novena, ya que se le diagnosticó una enfermedad llamada Colestasis (atresia de vías biliares)”, señala.

“Se refiere a que Frida, por alguna razón, ella no tiene vesícula biliar, eso conlleva que su hígado esté reteniendo demasiada bilirrubina, por lo cual necesita de urgencia una cirugía”, explica.

“Para ella en estos momentos es de vital necesidad, ya que mi bebé está luchando contra el tiempo para poder salvar su vida, con el corazón en la mano quisiera pedirles su ayuda para poder pagar la cirugía de mi niña”, menciona.

“Con lo que me gusten apoyar no encuentro otro medio para poder salvar a mi bebé, ella es una niña que merece estar con su familia mucho tiempo mas, de todo corazón y de antemano les agradezco de todo corazón, y que si me pueden ayudar dios se los multiplique”, agregó.

El número de cuenta para apoyar a Frida es el 4152 3134 4775 9072 del banco Bancomer (BBVA).

Para mayor información puede contactar a su mamá, Jocelyn Ruiz Osuna, en el 686 578 44 43; o bien, puede marcarle a su abuela, Verónica Osuna Beltrán, en el 6863455303.