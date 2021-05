Bebé Helen Lucía sigue delicada de salud, crecen los gastos para salvar su pulmón

La hospitalización de la bebé Helen Lucia Areyan Bramas, sigue generando la necesidad de estudios especializados, representan un alto costo a sus padres, quienes tuvieron que parar de trabajar para permanecer fuera del Hospital General de Mexicali (HGM) “24/7”.

Los papás de la bebé, Arturo Areyan y Alma Lucero Bramasco, agradecieron a la población que los ha apoyado, desde quienes les han llevado comida, hasta quienes les han proporcionado recurso económico.

La familia mencionó que solo han recibido ayuda de la comunidad “Cachanilla” en los últimos días, a pregunta expresa, respondieron que ningún servidor público o figura política se ha acercado para apoyarlos.

La señora Lucero informó que en 24 horas, las autoridades del HGM no le dieron algún informe del avance de la salud de su bebé, quien fue internada el pasado domingo, solo le llaman para darle muestras con el fin de que solicite estudios en laboratorios privados.

Desde ayer a mediodía no me han dicho nada, no me han llamado por teléfono, y me arrimé yo para pedir información y me dijeron que no me preocupara, que si me necesitaban que me iban a marcar”, explicó.