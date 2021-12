Personas con neumonía las más vulnerables a contaminación

Las personas que sufren de neumonía, son las más vulnerables a morir derivado de la exposición a la contaminación de Mexicali, reveló el neumólogo del Hospital General de Mexicali (HGM).

El doctor Omar Cecilio Ceballos Zúñiga, mencionó que hay algunos grupos de personas más susceptibles de padecer una hospitalización o una muerte detonada por la contaminación.

El padecimiento más afectado por la contaminación ambiental es la pulmonía, según la gráfica de la dependencia, donde precisa que implica el 27% de las muertes ocasionadas por enfermedades que se agudizan con la polución de un día.

“Vamos a encontrar aumento en la mortalidad por diversas enfermedades como es la EPOC, asma, neumonías o el desarrollo de cáncer de pulmón, pero puede haber otros daños a la salud”, comentó el doctor.

“Mostramos la fluctuación del día a día, del impacto de la contaminación con la mortalidad, y se observa que con solo que aumente la contaminación de un día a otro, favorece la mortalidad de diversas enfermedades”, explicó.

“De todas estas muertes, las principales son las enfermedades respiratorias, tenemos ahí el 27% por alguna neumonía, el 27% por una enfermedad coronaria, 20% de EPOC, 18% de EVC (Eventos vasculares en el cerebro) y un 8% de cáncer de pulmón”, mencionó.

El experto en salud, explicó que estas enfermedades se ven agravadas por la contaminación del aire, la cual se compone principalmente en Mexicali, por Partículas suspendidas (PM) 2.5 y PM10.

“Las personas que padecen una enfermedad crónica pueden presentar un deterioro en su salud ante la presencia de la contaminación ambiental, por ello, es importante que lleven un control de su padecimiento y extremen los cuidados de protección como la reducción de exposición a contaminantes”, explicó.

Las autoridades de salud, hicieron el llamado a no realizar quemas de leña u otros materiales, no utilizar fuegos pirotécnicos, y procurar no exponerse al medioambiente, en los momentos de mayor contaminación.