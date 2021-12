Muere mujer con influenza y Covid-19 en Mexicali

Una mujer de la tercera edad falleció tras un contagio simultáneo de Covid-19 e influenza, se trata de la primera muerte en Mexicali por influenza, y la primera en el Estado con ambas enfermedades, según cifras de la Secretaría de Salud.

El titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento del Isesalud, Néstor Saúl Hernández Millán, mencionó que en la entidad se han reportado cinco contagios simultáneos de Covid-19 e influenza, dos de ellos en Mexicali, dos en Tijuana, y uno en Ensenada.

A su vez, han fallecido cinco personas a causa de influenza, pero solo el más reciente, tenía presente ambas enfermedades, según los reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

“De influenza estacional, hasta este momento tenemos un total de 24 casos de influenza prácticamente en todo el Estado, de los cuales doce están en Mexicali, 11 en Tijuana, uno en Ensenada”, declaró.

“Tenemos cinco defunciones, una en Mexicali, cuatro en Tijuana, ninguno de ellos tenía la vacunación aplicada, las edades oscilan arriba de los 45 años, la mayoría con comorbilidades”, informó.

La mujer fallecida tenía 78 años, fue atendida en el Hospital General de Mexicali, tenía influenza AH3 y Sars-COV 2, padecía asma y obesidad, perdió la vida el pasado 8 de Diciembre, según los datos epidemiológicos.

El doctor recordó la importancia de aplicarse la vacuna contra la influenza, sobre todo aquellas personas de grupos vulnerables, que van desde los niños menores de cinco años, mayores de 60 años y mujeres embarazadas.

Los datos de la dependencia revelan que también falleció un menor de cuatro años de edad en Tijuana por una influenza de tipo no subtipificado, no contaba con alguna comorbilidad, y no tenía la vacuna.