Pandemia 'destapa' adicciones en familias

Las restricciones que obligaron a las familias a permanecer más tiempo en sus hogares, provocaron que las personas con adicciones fueran identificadas y en muchos casos, canalizadas a recibir apoyo en el Instituto contra las Adicciones de Baja California.

Marco Antonio García Enríquez, director general del Instituto contra las Adicciones de Baja California, mencionó que se registró un aumento en la demanda de los servicios de la dependencia, en los últimos meses.

Aclaró que esto no significa que haya más gente con adicciones, incluso, asegura que en la última encuesta del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), Baja California presenta una disminución en el consumo de drogas.

Mencionó que aumentó la demanda, pero no porque hubiera mayor índice de adicción en la población, sino porque más gente se acercó a pedir ayuda tras identificar los casos dentro de sus familias, por la obligada convivencia durante la pandemia.

Estudios epidemiológicos que se hicieron dentro de la Conadic, reportan que hubo una disminución del consumo de sustancias en Baja California, reiteró el experto en salud mental.

Hubo una disminución de las personas que habían consumido en los últimos seis meses, pero dejaron de consumir en el último mes”, informó el director García.

“Tiene relación con que muchas de las personas que estaban consumiendo antes de la pandemia, al tener una mayor interacción con sus familiares, es muy probable que los familiares hayan detectado el consumo y eso incrementó la solicitud de atención dentro del Instituto”, declaró.

En cuanto a la encuesta, mencionó que aún no hay un documento final de la Conadic, solo hubo un reporte preliminar debido a la cooperación del Estado para realizar dicho estudio.

Reconoció que por el semáforo rojo de la pandemia, sí se dejaron de brindar atenciones con la frecuencia que tenían, con el fin de proteger a los pacientes y al personal.

“Ahora que estamos más activos dentro de las Uneme Capa, hay un aumento en la atención, pero tiene que ver con el hecho de que se ampliaron los servicios que se estaban otorgando”, informó.

El director del Instituto contra las Adicciones, mencionó que se ofrecieron 379 mil 509 atenciones en el año 2020, en lo que va del año 2021 se han realizado 23 mil 259 atenciones a los bajacalifornianos.

Más alcohol

El director adelantó que la encuesta precisa que sí hubo un incremento en el consumo de alcohol dentro de las familias, sin embargo no implica que sea una conducta de adicción, pudo derivarse como una estrategia para controlar la ansiedad que generó la cuarentena.

“Desafortunadamente las encuesta no da un margen exacto de cuántas de esas personas en el consumo del alcohol, tiene un consumo problemático, eso no se ha precisado, no se hizo una evaluación acerca de qué diagnóstico corresponde, si abuso o dependencia en el consumo del alcohol”, abundó.

Entre las estrategias del Instituto, mencionó que se atiende primero a las niñas, niños y adolescentes del Sistema Educativo Estatal (SEE) con el fin de prevenir el consumo de drogas y la generación de adicciones.

García informó que han estado trabajando con personas que tienen antecedentes de consumo de drogas, con los privados de la libertad, y las personas con antecedentes de consumo de sustancias posterior a su liberación del Cereso.

El director de la Institución invitó a la población que desea recibir atención para salir de una adicción, a que llamen o acudan a las Unemes Capa, para recibir ayuda profesional.