Semáforo rojo será sin cierres masivos y con venta de cerveza

MEXICALI,B.C.- Si Baja California retrocede a semáforo rojo, no implicará el cierre masivo de todos los giros no esenciales, ni la restricción de la venta de cerveza en su totalidad, precisó el titular de la Secretaría de Salud en Baja California.

Durante esta semana, la entidad continuará en coloración naranja, declaró el secretario Alonso Pérez Rico, el siguiente jueves y viernes explicarán cómo procederán con el semáforo que sea calculado para la entidad, el cual pronostican sea rojo.

No habrá un cierre masivo de un sector, el secretario precisó que las suspensiones no serán como las del mes de marzo, ya que en esta ocasión no se trata de una jornada nacional de sana distancia.

“No habrá un cierre masivo de un sector, vamos a disminuir aforo, y el número de unidades de esa actividad, vamos a decir: si estabas a 75%, ahora debes de bajar a un 50%, si tenías 100 zapaterías, ahorita solo puedes tener 50 zapaterías”, ejemplificó el galeno.

No tienen previsto restringir la venta de alcohol, depende de cada municipio, pero como federación y Estado, no estará prohibida esta actividad comercial, aclaró el servidor público.

“La actividad se tiene que cuidar, si esto va a ser un motivo para reunir a 100 personas, pues la actividad ya no se va a permitir, y lo mismo aplica para una misa, debe estar sujeta a un número de personas y protocolos”, declaró, haciendo alusión al Día de la Virgen de Guadalupe.