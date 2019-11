Pagarán a tiempo a jubilados de SNTE

MEXICALI, Baja California.- Los pagos a maestros jubilados y pensionados saldrán con regularidad a finales de este mes, aseguró la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 37.

María Luisa Gutiérrez Santoyo expresó que tras una charla que sostuvo con el Gobernador del Estado y el Secretario de Hacienda, le aseguraron los pagos para los docentes.

“Ellos me aseguraron que ya en el mes de noviembre no se sufriría esta situación de los dos meses pasados, lo cual esperamos que así sea. “De igual forma comentaron que ya se estaba diseñando una ruta para que en diciembre no faltara el recurso económico para que pudiera llegarles a los compañeros”.

NÓMINAS PENDIENTES

La líder sindical señaló que además de los pagos a jubilados y los próximos aguinaldos, aún queda pendiente el tema de los aguinaldos históricos y las prestaciones a los interinos.

“Este tema ya está hecho en dos nóminas y pues estábamos esperando que a partir del día 22 de noviembre se empezaran a repartir ya en el Estado participaciones federales”.