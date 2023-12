No habrá incremento de 600 MDP para la Policía Municipal en el 2024

No habrá un incremento del 50% en el presupuesto para la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para el próximo año, como lo solicitó su titular, Pedro Ariel Mendívil García.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dio a conocer que, a pesar de haber sido propuesto, solo lograron establecer un aumento de 95 millones de pesos, en lugar de los 600 millones solicitados por Mendívil García.

Precisó que las necesidades actuales de la corporación superan el proyecto de presupuesto del Gobierno de Mexicali, por lo que resultó imposible incrementar en un 50% los recursos para la DSPM en 2024.

“Tenemos la expectativa de que, al igual que en 2023, cuando proyectamos, generamos y recaudamos 500 millones más de lo estimado, también tenemos esa confianza en 2024 de recaudar 500 millones o más de lo proyectado”, expresó.

La alcaldesa señaló que no se debe olvidar que la DSPM se queda con el 25% del presupuesto municipal todos los años debido al aumento desproporcionado de la inseguridad.

“Aunque no esté contemplado en la Ley de Egresos, puedo decirles que haremos un esfuerzo extraordinario para satisfacer todas las necesidades”, comentó.

Por su parte, el jefe policial aseguró que, a pesar de no haber obtenido el aumento presupuestal del 50%, esto no significa que los proyectos incluidos no se llevarán a cabo.

Agregó que también solicitaron un aumento para 2023, el cual no fue aprobado. Sin embargo, a lo largo del año, se implementaron los proyectos previstos.

“Así lo hicimos el año pasado; el proyecto no pudo ser aprobado desde un principio en el presupuesto, pero todos los proyectos estratégicos presentados fueron aprobados”.

“Al final de cuentas, no se trata solo de tener el dinero en el presupuesto, sino de que nos lo otorguen cuando sea necesario”, concluyó.

El proyecto

Bustamante Martínez aseguró que la construcción de una nueva academia de policías en Mexicali es uno de los principales proyectos para el próximo 2024.

Explicó que todo dependerá del recurso obtenido durante el año, lo cual influirá en el tamaño de las instalaciones, el equipo y el número de elementos graduados cada año.

La alcaldesa recordó que, aunque aún no se conoce el costo total de una nueva academia, estiman que construirla desde cero podría rondar los 90 millones de pesos.

"Es uno de nuestros principales proyectos, ya sea grande o pequeña. En el caso de una pequeña, podríamos utilizar la existente en donde se encuentra el escuadrón juvenil, adaptándola”.