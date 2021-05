Mexicali tiene el 70% de los casos activos Covid de BC

MEXICALI,B.C.- Mexicali es el municipio que no permite que Baja California pase a verde, y será el detonante de la tercera ola, advierte la Secretaría de Salud, al observar que concentra al 70% de los casos activos de la entidad.

Baja California continuará esta semana en semáforo amarillo, y Mexicali en rojo, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, advierte que si siguen subiendo se van a restringir más actividades.

La entidad sube sus casos activos de 444 a 469, en Mexicali pasaron de 320 a 341; Tijuana de 102 a 106; el resto de los municipios se mantiene, Ensenada en 13; Rosarito 5; San Quintín cero; Tecate dos; y San Felipe 2.

En la lista nacional de los municipios más contagiosos Tijuana subió nuevamente al peldaño 37, y Ensenada logró bajar al sitio 161, mencionó el galeno.

Mexicali en un solo día tuvo 49 detecciones nuevas de Covid-19, permanece en el peldaño número nueve de la lista de municipios más contagiosos del País, y mantiene una tendencia a la alza en todos sus indicadores, advirtió Pérez.

DÍA DE LAS MADRES

El día de las madres sigue causando estragos epidemiológicos en el Estado, ya que las aglomeraciones de esas fechas provocaron que aumente la demanda de los servicios de salud, al haberse contagiado en las celebraciones.

“En los últimos 21 días vemos que la semana anterior sobrepasó la antecesora, todavía estamos recibiendo pacientes de las aglomeraciones del 10 de mayo, es muy posible que el 15 al 18 sobrepase la incidencia de la semana anterior”, comunicó.

El secretario dijo que los bajacalifornianos deben apegarse a los protocolos con el fin de retrasar la tercera ola lo más posible, y así ganar tiempo para avanzar en la vacunación contra el Covid-19.

INCIDENCIA

Subió la incidencia por cada 100 mil habitantes en Mexicali pasando a 31.7, seguido del condado de Imperial Valley que baja a 9.9, Tijuana sube a 5.8, Rosarito 4.45, San Diego 4, Ensenada 2.3, Yuma 1.9, y Tecate 1.7, precisó.

“El municipio más contaminado y por mucho, es Mexicali en Baja California, seguir con una cultura de aglomeración, está provocando que se detone la tercera ola”, aseveró el secretario.

“Tijuana y Ensenada le seguirán el patrón, porque son ciudades espejo, no estamos cuidándonos, hay negocios donde están demasiado aglomerados, no vayan, no vale la pena arriesgar a su familia, si deben ir a trabajar háganlo atendiendo los protocolos”, instruyó.

CONTAGIOS

Baja California reportó en un día diez fallecimientos, y 69 casos nuevos de Covid-19; se han contagiado 48 mil 407 personas desde que inició la pandemia, de los cuales perdieron la batalla 8 mil 091, mencionó Pérez.

En Mexicali los contagios suman 18 mil 640 (49 nuevos en un día), seguido de Tijuana con 17 mil 515 (18), Ensenada 6 mil 900 (1), San Quintín 2 mil 005, Tecate 1 mil 574, Rosarito 1 mil 077, y San Felipe 696.

Tijuana registra 3 mil 621 muertes por Covid-19 (4 en 24 horas), en Mexicali han fallecido 2 mil 996 (6), en Ensenada 1 mil 116, Tecate 193, San Quintín 124, Rosarito 31, y San Felipe 10, contabilizó Pérez.

“Estamos en riesgo de como Estado pasar todos a naranja, Mexicalenses, únanse al estado, Rosarito cuidado con el turismo, está recibiendo mucho, tiene una tasa por arriba de uno”, recomendó.

La tasa de reproducción en Baja California es de 1.29, Mexicali tiene la tasa más alta con 1.4, seguido de Tijuana con 1.16, San Felipe baja a 1.01, Rosarito 1.09, Ensenada 0.86, Tecate baja a 0.74, San Quintín 0.4; recordó que debe permanecer por debajo de uno.