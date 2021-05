Espera BC la tercera ola Covid en julio

La Secretaría de Salud del Estado advirtió que en el próximo mes de julio podría llegar la tercera ola del Covid-19 a Baja California, por lo piden a la población seguir aplicando las medidas preventivas.

Ayer en la “mañanera”, el titular de salud, Alonso Pérez Rico, señaló que la ciudadanía debe de seguir guardando su sana distancia, usar cubrebocas y no acudir a reuniones, especialmente en el municipio de Mexicali.

“ Proyecciones nos marcan que el nuevo ápice de la tercera ola epidemiológica para Baja California será en julio; lo estamos retrasando, queremos retrasando lo mas posible, quer emo s que nunca nos pegue”, declaró.

Con la finalidad de “ganar” tiempo para que las autoridades de salud puedan vacunar contra el covid a la mayor cantidad de personas en la entidad.

“Lo que hagamos ahorita vamos a verlo reflejado en 14 días, no tenemos tiempo que perder… viene noviembre, vine la curva epidémica, ahorita lo que pudimos hacer fue extender el punto de infección positiva de la tercera ola epidemiológica”, expresó.

Pérez Rico, insistió que las personas que cumplen 5 0 años este 2021, podrán ir a vacunarse sin ningún problema.

“Si este año usted cumple 50, este año, porque he tenido gente que viene y me dice este año cumplo 49… no, si este año cumple 50 años lo vamos a vacunar sin ningún problema”, manifestó.

Para el resto de la población, comentó que durante las próximas semanas iniciarán con otros grupos de ciudadanos para aplicarles el biológico.

VACUNADOS EN BC

Hasta la fecha se ha n vacunado 260 mil 920 adultos mayores de 60 años con una dosis y 235 mil 894 con el esquema completo.

Al día de hoy Baja California cuenta con 65 mil 70 vacunas para aplicar a adultos mayores y personas de 50 a 59 años de edad.

ACUMULA ESTADO 48 MIL CASOS CONFIRMADOS

En relación a los casos confirmados, en la entidad hay 48 mil 338 personas con el virus, de los cuales, en 24 horas se registraron 36 casos en Mexicali, 12 en Tijuana y dos en Ensenada.

Pérez Rico pidió a Mexicali disminuir la cadena de contagios debido a que la tasa de reproducción en aquel municipio es la más grande de Baja California.

SUMA BC 444 CASOS ACTIVOS DE COVID

Respecto a los casos activos, la entidad cuenta con 444 casos activos, registrando una pequeña disminución, ya que un día antes presentaba 451.

En este sentido, Mexicali es el municipio que registró el mayor número de casos activos con 320, seguido por Tijuana con 102 y en tercer lugar, Ensenada con 13.

Ayer en Baja California fallecieron seis nuevos pacientes derivado de complicaciones del Covid-19, y se registraron 52 casos confirmados del virus.

De estos casos, en Mexicali fallecieron tres personas por el virus, dos más en Tijuana y uno en Ensenada.

Con esto ya suman un total de 8 mil 81 personas que perdieron la vida en el Estado por el virus.

SEMÁFORO NARANJA PARA MEXICALI

Hasta el domingo el Estado continuará en semáforo amarillo, a excepción de Mexicali que se encuentra en color naranja y podría pasar a color rojo lo que traería más restricciones.