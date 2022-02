Mexicalenses se unen a colecta en apoyo de familia de Keren

Los mexicalenses acudieron a la convocatoria para realizar una colecta a beneficio de los hijos de Keren Vallejo, quien falleció el pasado domingo en la Clínica 30 del IMSS, luego de someterse a una cesárea.

Las personas acudieron al supermercado ubicado en el bulevar Lázaro Cárdenas y Anáhuac, con diversos artículos que iban desde ropa para bebé, leche en polvo, pañales, juguetes, y cobijas.

La actividad fue organizada por las compañeras de trabajo de Keren Vallejo, quienes laboraban en una guardería, incluso los padres de los menores que cuidan, se sumaron al llamado solidario.

Dayanira Castro, compañera de Keren, dijo recordarla como una mujer muy transparente, sonriente, que siempre decía las cosas sin filtro, y que estaba muy entusiasmada con la llegada de su segundo hijo.

“Mucha gente se quiso sumar al apoyo, y decidimos hacer la colecta en un punto céntrico, nos venimos más temprano, y ya había gente esperándonos, la verdad que les agradezco de todo corazón, ya es bastante lo que han traído”, comentó Castro.

“Ella fue una persona que no tuvo problemas con nadie, era una persona única”, describió Castro.

Dayanara se unió al llamado de justicia para el caso de Keren, y dijo que tiene confianza en que se va a esclarecer qué fue lo que sucedió exactamente.

MENOS SOLO

El esposo de Keren, Michael Cortez, visiblemente afligido y con su hijo mayor en brazos, expresó que al ver la respuesta de la población que iba y además de darles un donativo, le daba palabras de aliento, lo hizo sentirse menos solo en este difícil duelo.

“Muchas gracias, la verdad que cuando todo esto empezó, me sentí solo, tengo a mis hijos, pero se los agradezco, a cada uno, que me ha apoyado, económicamente, un pañal, por compartir y que se llegue a los responsables y se haga justicia, que no quede impune y no siga sucediendo”, declaró.

Señaló que tiene confianza de que las autoridades de la Fiscalía General de la República darán resultados, ya que asegura que hubo un encubrimiento por parte del IMSS en favor de los responsables de una negligencia médica.