Más de 20 horas sin luz en Cruz Roja Mexicali

Sin energía eléctrica se encuentra la Cruz Roja delegación Mexicali tras el paso de la tormenta tropical “Hilary”, la clínica oriente ubicada en el ex ejido Coahuila, lleva más de 20 horas sin luz.

Durante el transcurso de la mañana se restableció el servicio en algunas calles de la zona, pero no en la clínica, dio a conocer el coordinador de Cruz Roja Mexicali, doctor José Espinoza.

No tener energía eléctrica en las clínicas es un riesgo muy grande de que nos llegue gente y no podemos atenderla como debe ser, si es un problema de verdadera urgencia se traslada en ambulancia, pero no todos los casos son así, hay enfermos por atender” expresó.