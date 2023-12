Luisa Heredia brilló en Regional de Gimnasia Artística

Mexicali, Baja California.-La gimnasta cachanilla Luisa Heredia brilló en el campeonato regional de Gimnasia Artística avalada por la Federación Mexicana de Gimnasia que se disputó en Chihuahua.

Con un total de cuatro preseas, oro en salto, plata en All Around y dos bronces en piso y viga, la mexicalense destacó en este certamen que reunió a lo mejor de la república mexicana.

En lo personal ha sido un largo viaje entre lesiones y miedos, pero nada me ha detenido. Gracias a Dios por mi familia que siempre me ha apoyado en este sueño que tengo tan aferrado”, añadió Luisa.

Lamentablemente la pupila del entrenador Héctor Canseco no tuvo competición en el 2022 por lesiones, sin embargo, inició su temporada a principios del 2023.

El 2022 fue un año en el que no pude competir por lesiones y al recuperarme inicié en abril del 2023 regresando a la gimnasia. En 5 meses me preparé para la competencia de Chihuahua y obtuve unos excelentes resultados con los cuales me siento muy orgullosa", expresó.