La tercera fue la vencida para Alexis López

Mexicali, Baja California.- La tercera fue la vencida para el remero de San Felipe, Alexis López quien junto con su entrenador José Manuel Loyola regresaron a tierras bajacalifornianas luego de lograr la

clasificación para Juegos Olímpicos de París 2024.

Con una trayectoria de once años y luego de dos intentos fallidos por llegar a Río 2016 y Tokio 2020, ahora el originario de la Colonia Los Arcos se encuentra en camino al máximo evento deportivo que se disputará en verano del próximo año en la prueba de LM2x, el doble ligero junto con su compañero Miguel Carballo de Baja California Sur.

En el reciente Campeonato Mundial de Remo en Belgrado, Serbia, el sanfelipense logró el primer lugar en la Final B con un tiempo de 6 minutos con 26 segundos y 49 centésimas, superando a Bélgica y a Nueva Zelanda.

Llegamos bien muertos pero clasificados, se me vino el llanto de la emoción porque hemos tenido muchas altas y bajas, ya dos procesos, este ya me toca, lo que me costará iba a luchar por él”, comentó López.