Hombre padece cáncer de mama y sobrevive

¿Por qué yo? Se preguntó hace ocho años Jehú “N”, cuando después de varios estudios en el Hospital General de Zona No. 30, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California, la doctora especialista en Oncología, Cecilia Soto Collins, le confirmó que tenía cáncer de mama.

El de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres; sin embargo, se trata de una enfermedad que también puede afectar a los hombres, aunque en un porcentaje menor.

Todo comenzó cuando Jehú, al bañarse, sintió una “bola” extraña en su pecho izquierdo, la cual le producía mucho calor.

Al paso de los días ésta aumentó de tamaño.

“Sentía un calor intenso, pero jamás imaginé que pudiera ser un cáncer de mama, incluso la doctora bromeaba, me decía que era andropausia”, recordó.

A sus 50 años y a cargo del cuidado de su madre, la palabra cáncer generó en él miedo, así como llegar a pensar en la muerte.

Pasó por varios estudios médicos, hasta llegar a la extracción del tumor, cuya biopsia confirmó el diagnóstico de malignidad.

“Los hombres no creemos que nos puede dar cáncer de mama. Ese proceso para mí significó la muerte. Lloré mucho, pero algo en mi mente me dijo que no podía darme por vencido. Tengo el apoyo de mis médicos, mi familia y amistades”, comentó el paciente.