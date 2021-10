Llaman a detectar a tiempo el Cáncer de Mama

Hasta en un 59.5% han incrementado las muertes por cáncer de mama en mujeres bajacalifornianas durante los últimos diez años, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, se hizo el llamado a mujeres y hombres a crear conciencia sobre la importancia de detectar a tiempo la presencia del cáncer de mama, pues incrementa la posibilidad de curación.

“Desafortunadamente el cáncer de mama sigue siendo diagnosticado en etapas avanzadas, estamos hablando que sigue siendo diagnosticado en etapas 3 o 4, cuando ya las posibilidades de curación son menores” resaltó Diego Alfonso Ballesteros Pino, oncólogo clínico.

Al participar en un evento de concientización sobre el cáncer de mama organizado por autoridades mexicalenses, Ballesteros Pino resaltó que la importancia de que las personas, sobre todo las mujeres, conozcan su cuerpo y practiquen la autoexploración.

Señaló además que si bien el riesgo de contraer este tipo de cáncer aumenta con la edad, en la última década se ha incrementado la detección de cáncer de mama en mujeres jóvenes.

“Antes se presentaba arriba de los 50 años de edad, ahora tenemos mujeres de 20, 25 o 30 años con cánceres de mama y, desafortunadamente, mucho más agresivos” afirmó.

El médico hizo un llamado a dejar atrás los tabúes sociales para realizar la autoexploración y las diferentes pruebas para detectar el cáncer de mama, y pidió incitar a conocidos y familiares a conocer su cuerpo y estar alerta ante la presencia de la enfermedad.

Es un camino difícil, pero podemos salir adelante: sobreviviente

Fue durante el 2020, en el pleno apogeo de la pandemia Covid-19 cuando Zarina Flores recibió su diagnóstico de cáncer de mama, lo que la llevó a un camino lleno de cambios para ella y su familia.

Invitada por autoridades municipales a participar en un evento de concientización, Zarina recordó que detectó la presencia de quistes en la mama derecha, sin embargo, dejó pasar el tiempo antes de realizarse estudios a fondo.

Al realizar el estudio, sin embargo, se detectó la presencia de un tumor en su seno izquierdo, por lo que de inmediato acudió con su ginecóloga y menos de un mes después se confirmó que era maligno, porque decidió extirpar su seno.

A pesar de contar con el apoyo de su familia, Zarina sintió terror al pensar en iniciar con quimioterapia, temerosa de los efectos secundarios que podría tener, pero el acercarse a su doctor y a pacientes que pasaban por su misma situación cambió su perspectiva.

“Mi idea era de personas que siempre estaban mal de salud, y que siempre estaban devolviendo el estómago, y cansadas, y en cama, y por ello tenía mucho miedo” admitió “me tranquilizó, me hizo darme cuenta que ya no es como nosotros lo veíamos antes”

Fueron 12 sesiones de quimioterapias, una por semana, las que realizó Zarina durante los meses de enero a julio de este año y, aunque admitió haber sentido miedo de los cambios que experimentó su cuerpo como la pérdida de su seno y cabello, ha podido enfrentar estas situaciones.

“Es un camino difícil, pero siempre podemos salir adelante y podemos luchar contra esta situación” afirmó “no teman a los cambios, porque nosotros no somos un seno, somos un ser completo, y valemos muchísimo más que eso, y eso no nos cambia, no nos modifica”

Frente a autoridades y otros invitados, hizo un llamado a mantenerse alertas y no confiar en que “no va a pasar”, pidiendo a los asistentes que practiquen la autoexploración, acudan a realizarse sus estudios, y se mantengan al pendiente de su salud.

Algunos factores de riesgo:

Obesidad

Sedentarismo

Mala alimentación

Exposición prolongada a hormonas.

En datos: