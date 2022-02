Ante un lleno total en la Arena Coliseo, el Hijo del Santo hizo su retorno después de cinco años de no pisar los cuadriláteros cachanillas, siendo ovacionado por los aficionados mexicalenses que se hicieron cita.

Junto a Genio del Aire y Rey Negro, el Enmascarado de Plata se midió a tres grandes rivales como lo son Chacho Herodes Jr., Hijo de Fishman y Black Abbyss Jr., protagonizando una lucha de dos a tres caídas sin límite de tiempo.

La primera caída se la llevaron los “rudos” con una llave de Chacho Herodes sobre Rey Negro y tiempo después un gran “suplex” del Hijo de Fishman sobre Genio del Aire fue suficiente para hacer el conteo por el referí “El Pelusa”.

Para el segundo acto, los “técnicos” reaccionaron con grandes movimientos por los aires, dejando el duelo esperado arriba del ring, el Hijo del Santo contra el Hijo de Fishman, donde ambos luchadores ofrecieron un gran espectáculo, siendo el enmascarado de Plata el vencedor con la gran llave de la “escalera”.

En la tercera caída, los “técnicos” se alzaron con la victoria gracias a que el Hijo del Santo derribó al Chacho Herodes Jr., con un “tope” colocándolo de cara a las lámparas, pero no conforme con esto aplicó la llave de los triunfos, “La de a Caballo”.

Al finalizar el combate, la afición mexicalense se entregó totalmente al Hijo del Santo, buscándolo para una fotografía del recuerdo o un autógrafo.

OTROS COMBATES:

Mike Castillo, Voltron VS Animaniac, Shamu.

Fray Diablo I y II, Dejavu VS Galáctico, Galakxy, Platino.

Princesa, Princesa Tirana VS Miss Tiger, Aira

Máquina Charger, Metraxis VS Guerrero Negro, Honny Loyd.