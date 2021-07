Es amplia en BC la adicción problemática a la mariguana

En Baja California hay 22 adolescentes entre los 13 y 18 años en tratamiento por padecer una adicción a la mariguana.

La cifra de personas con consumo problemático de esta hierba es más amplio, pero suelen acudir hasta que generan adicción a otra droga.

Marco Antonio García Enríquez, director general del Instituto contra las Adicciones de Baja California, reveló que hasta el 85% de las personas que consumen una droga más problemática como la metanfetamina, tiene el antecedente de haber utilizado la mariguana.

La información cobra relevancia en el marco de la reciente aprobación de la mariguana para uso lúdico y medicinal por parte de la Suprema Corte de la Nación (SCN), y la iniciativa del Gobierno de Baja California, para legislarla en la localidad.

“La mariguana como problema en el consumo de sustancias es poco común, porque únicamente la presencia de dependencia física es difícil que se dé, porque no genera tanta adicción, no es inocua, y sí genera daños a la salud, no tan graves como la heroína o la metanfetamina”, precisó García.