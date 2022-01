En pie regreso a clases de media superior; básica debe esperar

El regreso a clases presenciales de los alumnos de media superior y superior sigue en pie, mientras que los estudiantes de nivel básico, todavía deben esperar, en lo que la cuarta ola define su comportamiento, opinaron los expertos en salud.

El jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud en Baja California, Óscar Efrén Zazueta Fierro, explicó que todo parece indicar que ya se alcanzó el pico máximo de la cuarta ola, por lo que se percibe un descenso.

“Lo más probable es que nos encontremos en esta fase de descenso, definitivamente sigue habiendo una alta actividad viral, pero esperamos que lo peor haya pasado y el número esté disminuyendo”, declaró Zazueta.

Este panorama, indica a los científicos, que es prudente sostener el regreso a clases presenciales en las preparatorias y universidades, considerando que todo alumno tuvo acceso a la vacuna contra el Covid-19.

No obstante, al no saber a ciencia cierta si la curva mantendrá una tendencia a la baja, los estudiantes de educación básica, deben esperar para volver a las aulas, en lo que determinan las autoridades que no hay un riesgo a la salud pública.

“Tenemos elementos para decir que el grupo que va de la preparatoria para arriba, ya hay elementos para volver a la educación en el sitio, debido a las altas coberturas de vacunación”, detalló.

“El tema de la educación básica, nosotros creemos que es prudente esperar a ver cómo evoluciona esta cuarta ola, yo les dije que estamos en un descenso, sin embargo, fue posible gracias a la vacunación y la reducción de la movilidad”, mencionó.