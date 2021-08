Discutirá Mexicali municipalización del agua próximo lunes

MEXICALI, B.C.- A las 12:00 horas del próximo lunes se discutirá en el pleno del Cabildo el decreto del Congreso del Estado para municipalizar la Comisión Estatal de Servicios Públicos Municipales (Cespm), según la convocatoria enviada a los regidores municipales.

La decisión se tomó luego de que un grupo de regidores, la mayoría parte de la bancada Morena, interrumpieron a la alcaldesa Guadalupe Mora Quiñónez durante la conferencia que organiza la administración municipal los viernes por la mañana.

Mientras la edil municipal terminaba su participación, los regidores Arnoldo Douglas Álvarez, Sergio Tamai García, José Ramón López Hernández, Janeth Raquel Tapia Barrera, Cleotilde Molina López y José Manuel Martínez Salomón entraron al recinto, exigiendo la atención al tema y reclamando su ausencia en la sesión extraordinaria a la que llamaron el jueves pasado.

Aunque Mora Quiñónez se negó a hablar con los ediles, argumentando una reunión agendada con una comunidad, Douglas Álvarez y Tamai García la siguieron mientras abandonaba el recinto en medio de reclamos, presentándose en la oficina de presidencia para solicitar una audiencia con ella.

“Claro que queremos que el Ayuntamiento tenga el ingreso del agua, claro que queremos administrar el agua, pero no en este momento” aseguró Douglas Álvarez “hoy tendríamos que haber tenido ya listo el primer consejo, no existe, no hay nada, pero no nos quiere dar la cara”

Tras algunos minutos, el grupo de regidores entró a reunión con la alcaldesa en la oficina de presidencia, después de lo cual se definió fecha y hora para la sesión de Cabildo donde se revisará el tema de la municipalización del agua.

“Acordamos el hecho de que se sesione el dictamen 03/21 el día lunes a las 12 del día, para ya iniciar y darle continuidad a un tema de suma importancia para Mexicali” confirmó López Hernández.

El dictamen que se revisará en la sesión del lunes, aprobado previamente en comisiones, señala que el Ayuntamiento de Mexicali rechaza “la flagrante invasión de competencia Constitucional Municipal realizada por el Poder Legislativo del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado” con la aprobación del decreto 289, que otorga la administración de los organismos del agua a los municipios.