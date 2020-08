Desmienten líderes empresariales supuestas extorsiones

MEXICALI,B.C.- Líderes empresariales de Baja California desmintieron la versión que apareció en el noticiero Imagen Tercera Emisión, con Esteban Arce, donde afirmaron que hubo presuntamente intentos de extorsión por parte de personal de la Secretaría de Economía, condicionando las reaperturas de los negocios en Baja California.

Tanto Gabriel Camarena Salinas, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana y del Estado; Carlos Ibarra Aguiar, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada y Rodrigo Llantada Ávila, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, coincidieron que estas versiones son falsas y están motivadas en un interés distinto, toda vez que pronto iniciará el proceso electoral.

“La verdad no hemos tenido ningún miembro del CCE que haya denunciado algo así, ni ninguno de los presidentes de los 17 organismos a los que pertenece a Tijuana y más de 60 que somos a nivel Estatal, que haya siquiera rumorado algún intento de extorsión del que menciona este medio y que argumenta que para reabrir prematuramente les están solicitando recursos, pues no, yo te puedo confirmar que hasta este momento no hemos recibido, ni en lo personal ni en lo general, ninguna solicitud de dinero para dejar abrir primeramente algún negocio”, dijo Camarena Salinas.

Rodrigo Llantada, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, dijo que de Mario Escobedo Carignan solo han recibido un buen trato y comunicación constante: “La verdad es que por parte del Mario Escobedo lo que hemos recibido son atenciones, la preocupación de la situación que priva en el sector empresarial, en el sector productivo, el entusiasmo por generar alianzas y ver cómo sacamos adelante la difícil situación que estamos viviendo en la pandemia y en la medida de las posibilidades que ha tenido el Gobierno del Estado hemos contado con todo el apoyo”.

Por su parte Carlos Ibarra Aguiar, Presidente Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, desmintió estas versiones periodísticas: “Vimos algunos comentarios en redes sociales, en ese sentido nosotros no hemos tenido por ninguna cámara o ningún miembro que haya mencionado esto; Mario Escobedo siempre nos ha atendido, desde el primer momento ha sido muy amable, hemos estado en coordinación por siempre con la Secretaría de Economía y la verdad en Ensenada coincidimos que el personal de SEST tiene un sentido humano muy grande y han correspondido a los llamados que les hemos hecho”.

Los líderes empresariales coincidieron que los ataques mediáticos contra Mario Escobedo Carignan, se deben a que se acerca el proceso electoral: “Hay que recordar que ya estamos en un proceso electoral, y esto implica que ha mucha gente que tiene posibilidades y la van desacreditando, si fuera cierto lo señalaríamos no somos comparsas de nadie, pero si en esta ocasión lo que señala contra Mario Escobedo en esta nota es totalmente falso”, dijo Rodrigo Llantada.