Debate: Candidatos piden el voto para finalizar

En el cierre de tercer y último debate a gobernador de Baja California, las y los candidatos pidieron el voto a la ciudadanía en esta plataforma pública con miras a las próximas elecciones del 6 de junio.

Francisco Alcibiades García Lizardi, candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que tiene las manos limpias y se consideró capaz de cumplir con las promesas de campaña.

"No se equivoquen, sí es posible erradicar a los malos gobiernos, como lo haremos en otros estados, Movimiento Ciudadano es la mejor opción (...) Baja California merece un gobierno diferente para darle a México ese brazo poderoso que necesita", expresó.

Por su parte, la candidata de la coalición Va por Baja California, María Guadalupe Jones Garay, apuntó que dentro de dos semanas, por la noche, "ya sabremos quién será la próxima gobernadora".

"No caigan en la guerra sucia, ni son tantos ni son invencibles, podemos vencer a Morena y lo vamos a lograr, yo vengo de la ciudadanía, donde se trabaja y se lucha, por eso yo sí vine a los debates, no les voy a mentir con encuestas patito, yo les voy a hablar con la verdad y aquí la competencia es entre dos mujeres", aseguró.

Victoria Bentley Duarte, candidata por el partido Redes Sociales Progresistas, pidió el voto el próximo 6 de junio al señalar que cuenta con la experiencia de más de 30 años en el servicio público.

"Ya te diste cuenta quién no vino hoy al debate, qué bueno que no vino porque no tenía nada que aportar en el tema de seguridad y justicia", expresó. "Soy la mujer idónea para gobernar Baja California (...) el estado necesita una victoria y aquí estoy".

El candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) dirigió su último mensaje en el cierre del debate para llamar al voto a los jóvenes que votan por primera vez y dijo que está convencido de recuperar la seguridad del estado "como su servidor lo hizo en Tijuana".

"Si el 6 de junio, con su voto, me llevan a la gubernatura, no seré un gobernador que se desaparezca, que no esté con ustedes, repetiré los martes de puertas abiertas para conocer el sentir y la seguridad de todos los bajacalifornianos (...) recuerden es un dia, por 6 años".

Finalmente, el candidato del Partido de Baja California (PBC), Carlos Atilano Peña, consideró su candidatura ciudadana como la ideal para gobernar, lejos de los intereses de los partidos políticos.

"La moneda está en el aire, estamos a unas semanas de un encuentro histórico en la vida democrática del estado y tenemos la oportunidad de corregir el rumbo que nos dejó el gobierno de Morena y el continuismo con su candidata", comentó. "El mío será un gobierno ciudadano para ciudadanos".

Al tercer y último debate no asistió la candidata por Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda.