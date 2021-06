Covid-19: Aplican ágilmente vacuna en Xochicalco

Con un notable dinamismo, el personal de Salud aplicó este domingo, la vacuna contra Covid-19 Johnson & Johnson a personas mayores de 18 años en la Universidad Xochicalco.

Desde antes de las 20:00 horas, cientos de mexicalenses se dieron cita en el centro estudiantil y en menos de 20 minutos, recibieron la inmunización ante el coronavirus (Covid-19).

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Las filas peatonales se iniciaron desde el gimnasio de la Universidad y llegaron hasta la banqueta de la Calle Novena, sin embrago, la fluidez imperó en la aplicación de la dosis y hubo pocos minutos de estancamiento en la espera.

La mayoría de los jóvenes asistentes contaron con su documentación para la ágil vacunación, pues la Secretaría de Salud requiere el registro del INE, el CURP y la hoja de registro con los datos personales.

“Me siento muy bien y no duele. Es muy importante vacunarnos porque batallamos mucho con este virus y gracias a Dios ya nos vacunamos”, dijo Ángel Cásarez.

Foto: Daniel Reséndiz

También, el domingo por la mañana, el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, informó que si para el 23 de junio no se aplican las más de un millón de vacunas en Baja California, éstas se enviarán a otro Estado de la República Mexicana y no se abrirá la frontera para cruces no esenciales.

“Me siento muy bien y no sentí nada en la aplicación. Es importante esto porque me estoy cuidando yo y estoy cuidando a mi familia. Vengan a ponerse la vacuna, no duele y es rápido”, expresó Pamela Aguilera.