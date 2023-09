Consejo Fundacional de San Quintín considera una novatada malos manejos ante falta de experiencia

Mexicali, Baja California.- El Consejo Municipal Fundacional de San Quintín compareció ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado tras ser citados por las diferentes 29 irregularidades detectadas en el nuevo municipio.

Algunas de las irregularidades fueron adjudicaciones directas, el sueldo bruto de los miembros del consejo era de 70 mil pesos mensuales, siendo el más alto de todos los municipios y por efectuarse un bono de 130 mil pesos en diciembre del 2021.

Tras ser negada la cuenta pública del año 2022 por parte del congreso, el Presidente del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín Jorge Alberto López Peralta explicó que esto sirvió para que no se repita la misma situación en las próximas cuentas públicas.

“No fue rechazado, tuvimos un dictamen que no fue favorable porque había unas observaciones que deben de ser revisadas, la presencia de nosotros aquí no va cambiar el dictamen estamos haciendo una ampliación de la información”, comentó.

El presidente del consejo argumentó que San Quintín nació con muchas necesidades lo que complicó su desarrollo como municipio, además de la falta de experiencia por parte del Consejo Municipal Fundacional.

“Hay hechos consumados que no se pueden revertir, sin embargo, una de aparte de la corrección es que esos hechos no sean continuos para el ejercicio 2022 esos hallazgos no se repitan, esta novatada creo que es consecuencia de todo lo anterior”, comentó.

La falta de agua en San Quintín es otro reto al que se está enfrentando el nuevo gobierno debido a que no se ha garantizado el suministro al 100% de la población, así como a la actividad agrícola.

También se debe de regularizar el ordenamiento territorial debido a que el 90% de los asentamientos poblacionales son irregulares lo que dificulta la implementación de recursos públicos hacia las comunidades.

Enfatizó que los residentes de San Quintín siempre vieron con optimismo su municipalización debido a que consideraron que con ello obtendría mejor calidad de vida.

“Había un rezago de más de 20 años desde que comienzo a expandirse el trabajo agrícola en la región ocasionado que cientas de personas se asentaron en San Quintín pasando a ser ya más de 100 mil habitantes, nacimos con un rezago”, comentó.

Finalmente el presidente del Consejo enfatizó que la municipalización de San Quintín no fue un error, al contrario sirvió para su desarrollo, pero faltó experiencia para ejercer sus funciones.

Síguenos en TikTok: https://www.tiktok.com/@lacronicacom