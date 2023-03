Asisten cachanillas con gran entusiasmo a la FIL 2023

Cachanillas han asistido con gran entusiasmo a la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California, el evento cultural dio inicio desde el pasado jueves 23 de marzo.

En la gran carpa de la FIL ubicada en la explanada de Vicerrectoría se han observado estudiantes, niños, adultos mayores, grupos de amigos, parejas y hasta familias enteras.

En su mayoría argumentaron que asisten al evento para distraerse un rato o para pasar el día por la gran variedad de actividades que ofrecen.

Yo todos los años vengo, siempre me ha gustado mucho porque aprovecho para comprar libros que no son fáciles de encontrar en la localidad y de paso conozco otros libros que no sabía de ellos” expresó la joven Alexia Saenz.