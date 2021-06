Apertura de garita será paulatina: Canacintra

De forma paulatina y una vez que la mayoría de la población esté vacunada es cuando se prevé que comience la apertura de la frontera entre México y Estados Unidos, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Mexicali, Alberto Sánchez Torres.

Tras el anuncio de extensión al cierre de la frontera, el empresario consideró “muy obvio” que se buscaría dejar la decisión hasta julio, pues México apenas está iniciando el proceso de vacunación.

“No va a ser una apertura masiva, de alguna manera van a buscar los mecanismos para irlo haciendo paulatino, porque también sabemos que el personal de Aduanas de Estados Unidos está limitado y no van a poder abrir todos los carriles de un día para otro” dijo.

Aunque el sector industrial no ha sido directamente afectado por el cierre de la frontera, Sánchez Torres admitió que algunas empresas pequeñas y medianas que funcionan como proveedores si tuvieron afectaciones.

Hizo además un exhorto a la población a acudir a los centros de vacunación, y a las propias empresas a facilitar que sus trabajadores acudan a colocarse la vacuna.

“No podemos pensar en una reactivación económica si no estamos la mayoría vacunados, no va a haber una apertura de frontera si no estamos todos vacunados, entonces hay que darle agilidad” advirtió.