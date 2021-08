Apareció socavón porque residentes no permitieron la reparación: Cespm

MEXICALI, B.C.- La razón por la que apareció un socavón en la colonia Cuauhtémoc Sur es la falta de mantenimiento en un tramo del dren 134, autoridades señalan que el terreno es del Gobierno del Estado y quienes lo invadieron no permitieron la reparación.

El titular de la Dirección de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), Armando Fernández Samaniego, explicó que cuando se hizo el mantenimiento al dren, las personas que habitan donde ocurrió el hundimiento, no permitieron el ingreso del personal.

“Es un socavón que se dio sobre el Dren 134, uno de los pluviales más importantes de Mexicali que desembocan en el Río Nuevo, es considerada una línea grande por sus 60 pulgadas diámetro”, detalló.

Justo en un tramo de 17 metros sobre la República de Uruguay y Río Sinaloa, no se le ha podido dar mantenimiento a la línea, el resto del dren ya tiene la obra de encamisado, precisó el director.

“Hay un tubo de 48 pulgadas dentro del de 60 pulgadas, que va a tener muchos años de vida. Ahí ya no pudimos hacer el servicio correctivo, ¿por qué correctivo?, porque ya no es un tubo, es una “U”, ya no tiene el lomo, así se le dice a la parte de arriba de lomo”, dijo.

La explicación del socavón de ocho metros de profundidad es que con la lluvia subieron los niveles de agua, ante la falta del lomo del tubo, provocó el derrumbe del suelo en la parte trasera del predio, detalló.

La propiedad donde apareció el socavón es del Gobierno del Estado, no es de la Cespm, mencionó, que hay invasiones a lo largo del derecho de paso, justo en ese tramo se opusieron a que ingresara el personal para terminar el mantenimiento hace unos años.

“Justo en esa parte, esas dos casas que están ahí se opusieron, porque la señora que vive ahí dijo que tenía 25 años viviendo ahí, y que era su patrimonio, y no es cierto, están invadiendo, no es su patrimonio, es de Gobierno del Estado”, aseveró.

“En ese momento, que aclaro, yo no estaba al frente, supongo que para evitar un conflicto social, mediático, o lo que sea, no se hizo; entonces sí hay un problema, que no hubo disposición de las personas que están invadiendo, de darnos chance de ingresar trabajar”, dijo.

“Ahora corren el riesgo de que se hundan sus casas, y ni aun así nos están permitiendo trabajar, entonces desde muy temprano turnamos un oficio a Oficialía Mayor (OM), Secretaría del Agua, y a Protección Civil pidiendo el apoyo”, comentó.

Se le solicitó a Protección Civil un dictamen de los riesgos, y que gestionen lo necesario con otras dependencias porque “la Cespm no es la judicial y no tiene ninguna atribución para ir a desalojar gente”, informó Fernández.

El director mencionó que se emitió un oficio a la OM para que se hagan responsables del predio, ya que ellos deben cuidar que no sean invadidos, y menos uno que implica un tema tan delicado.

LA OBRA

El encamisado del tubo implica un costo de 300 mil pesos, puede tardar alrededor de dos a tres días, el director explicó que es un trabajo relativamente sencillo, solo se necesita que les permitan entrar a trabajar.

Explicó que revisaron el registro público, bienes patrimoniales, OM, buscando en el juzgado para identificar algún juicio o prescripción, y no hay nada.

“Eso es un uso y costumbre, es falta de cuidado de las autoridades para evitar que los bienes los invadan”, sentenció.

Recordó que el 30% de la red de drenaje sanitario requiere obras de mantenimiento, no obstante, ese es el único punto rojo, no tienen identificados más zonas con probabilidad de colapso.