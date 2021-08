Aparece socavón en Cuauhtémoc Sur

MEXICALI, B.C.- Un socavón de varios metros de ancho y profundo apareció en el patio trasero de la señora María Luisa, quien se encuentra acongojada por el potencial riesgo de perder su patrimonio o que ella y su familia sufran un fatídico accidente.

El pasado viernes María Luisa Velázquez Hernández, salió al patio trasero de su casa ubicado en la calle República de Uruguay, se disponía a terminar las labores domésticas, hasta que percibió que ya no estaban los tendederos, literalmente, se los comió la tierra.

Explicó que asustada llamó a las autoridades, se apersonaron inspectores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), y sin mayor explicación sobre lo acontecido, acordonaron el área y se retiraron.

Los trabajadores de la Cespm han vuelto en varias ocasiones a tomar fotografías del socavón que cada día es más grande, y en el que se pueden observar aguas de aspecto turbio en constante movimiento, las cuales generan un denso olor a cañería.

“Está en peligro mi casa, mi familia y no veo apoyo por ningún lado, dicen que quieren sacarle la vuelta a la casa, vivimos varias personas en esta casa, entre ellos niños, ese es mi miedo, por eso es que pido que me ayuden a mandar la maquinaria”, comentó.

“Nada, no me han dicho nada, eso es lo que me tiene más con el Jesús en la boca, si te das cuenta está haciendo viento y puede provocar un derrumbe en cualquier momento, por eso pido que vengan a arreglar esto, porque somos una familia con 25 años viviendo aquí”, explicó.

María Luisa se ha preparado en caso de que el socavón alcance su casa, puesto que ha desalojado las zonas que serían las primeras en caer, además ha tenido que restringir a sus mascotas de salir al patio, por temor a que caigan en el hoyo.

Compartió que algunos vecinos le han comentado que en sus casas, también se percibe inestabilidad en el suelo, por lo que hay temor de que la comunidad se hunda, y pierdan su patrimonio.