Anura, el superhéroe que apuesta por representar a los mexicanos

Con una visión distinta al del mundo de superhéroes creados desde la óptica estadounidense, Anura busca ser el superhéroe que represente a México y gran parte de Latinoamérica.

René Randy Ruiz Ortega-Jaramillo, conocido como Reno Reez, creador del personaje y productor del filme que pretenden en Mexicali y otras locaciones de Baja California, aclara los rumores que han circulado en las últimas semanas en Internet.

Entre ellos, el de la relación del Universo Cinematográfico de Marvel con su historia, que comparte el mismo nombre del personaje con uno que apareció en los cómics de los 4 Fantásticos.

Reno Reez comenzó su carrera como escritor de cuentos y posteriormente participó como asistente de producción en Hollywood en programas de televisión y filmaciones independientes.

Sus historias tenían siempre una temática de latinos o mexicanos, pero asegura que por ello muchos directores y productores la rechazaron por no adaptarse a la estética esperada del cliché mexicano.

No es un secreto, pero te dicen que si no aparece un blanco o un afroamericano, no se va a vender”, señala. “Han pasado muchos años de eso y nada ha cambiado, y hay un vacío con las historias de mexicanos”.