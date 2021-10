Afecta pero es necesario: Coparmex sobre carros “Chocolate”

La regularización de carros “chocolates” afectaría la economía del comercio automotriz en Baja California, pero es necesaria, opinó el presidente de la Coparmex en Mexicali, Octavio Sandoval López.

La expectativa de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que se detalle el decreto sobre los carros “chocolate”, con el fin de dar un paso hacia la solución de esta problemática que ha impactado en la seguridad, señaló Sandoval.

El próximo gobierno estatal debe coordinarse con el federal, recomendó Sandoval, a razón de los comentarios del próximo Secretario de Economía, quien señalaba que el decreto aplicaba para intercambiar los autos por unidades nuevas.

“Dijo que se iba a hacer una ‘chatarrización’ de los carros porque no se puede legalizar lo ilegal, sin embargo, viene el presidente y dice que va a hacer un decreto para legalizarlos, aquí concurren las dos autoridades, la que lo legaliza que es la federación, y la que lo registra que es el Estado”, detalló.

“Es necesario que ahora que viene el presidente, se pongan de acuerdo porque están mandando dos mensajes”, aseveró el presidente de Coparmex en Mexicali.

Se necesita

“Yo creo que es necesario regularizar esos vehículos que ya están aquí, no podemos decir que no se puede, porque no es práctico, obvio los que abusaron los que tienen modelos nuevos y de lujo, esos deben ser confiscados”, explicó.

“Al Estado le va a favorecer, hay afectaciones a quienes están legales y comercializan los vehículos nuevos, porque de pronto se premia a quien hace actos ilegales con la regularización, pero dejaron crecer tanto el problema, que la única solución es un esquema de regularización”, opinó.

“Hay que salvar la seguridad pública, hay que resolver el problema de la falta de movilidad en la ciudad y las personas deben trasladarse en esos vehículos, el Estado tendrá ingresos importantes porque podrá expedir placas y láminas, y el ingreso para el mantenimiento de vialidades en los municipios”, informó.

Frontera

El presidente señaló que la apertura de la frontera a cruces no esenciales entre México y Estados Unidos, va a detonar la economía de ambos lados, tanto Tijuana, Mexicali, y San Diego, Calexico.

“Tenemos que llegar a la normalidad en las circunstancias que implica que todos estemos vacunados, la cartilla de vacunación va a ser como un pasaporte, y así va a funcionar”, declaró.

“Será un proceso lento porque va a implicar que nos revisen el pasaporte y el registro de vacunación, pero creo que se va a ir estabilizando”, informó.

“No hay que alborotarnos e irnos a Estados Unidos rápido, hay que tener cuidado, todavía hay un hueco con las vacunas Sputnik y Cansino, que no están validadas, hay que ver cómo se va a resolver”, comentó.