Accidente Sonoyta-SLRC: "Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, de milagro estamos vivos"

Apenas habían pasado unos 20 minutos desde que el autobús de la empresa Interbus salió de Sonoyta y su siguiente destino era San Luis Río Colorado. El reloj marcaba unos minutos antes de las cuatro de la madrugada cuando un camión de transporte de bebidas apareció en su ruta y el chofer apenas pudo esquivarlo, pero un camión de transporte que circulaba en el otro carril lo chocó de frente. Ahí comenzó la tragedia.

María de los Ángeles Aldaco, de 67 años, viajaba con su esposo, su hija, su nieta y otros familiares cercanos. Ella trataba de dormir, pero su esposo, Rosalío García, también de 67 años, solamente había cerrado los ojos, pero no podía dormir, recordó. En cuestión de segundos, sintió la brusca maniobra del chofer y de inmediato vino el impacto; todos quedaron aturdidos y confundidos.

Foto: Javier Gallegos

"Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, en la parte en la que veníamos nosotros, en medio del camión, desde ahí quedamos vivos, de milagro seguimos vivos", expresó la señora María de los Ángeles, quien con moretones en el rostro y el brazo, esperaba información sobre su hija a las afueras del hospital no. 12 del IMSS en San Luis Río Colorado, este jueves por la tarde.

Habían salido de Navojoa con destino a Mexicali, donde tendrían un festejo familiar por el cumpleaños de uno de sus parientes en la capital bajacaliforniana. Con ellos viajaba Maclovia Isabel Valenzuela Esquer, de 52 años, quien llevaba a sus nietos a Mexicali a pasar el verano.

En cuanto pasó todo, empezamos a gritar: ¡Sandrita! (su nieta) ¡Maco! (su prima política), pero no nos respondían", dijo. "Mi esposo nos ayudó a salir por las ventanas junto con unos traileros que se pararon a ayudar, con una cobija nos bajaron, y él fue quien encontró a mi nieta".

Desesperación

Casi una hora tardaron en llegar los servicios de emergencia, señaló don Rosalío. Los minutos que estuvieron esperando, que se fueron volando al ayudar a las personas lesionadas a salir, se volvieron eternos cuando tuvieron que esperar a los paramédicos. La angustia sobrevino al ver a sus familiares heridos, con cortaduras, lesiones, fracturas.

En el recuento de la tragedia, y ya que habían llegado los rescatistas, sufrieron la pérdida de la señora Maclovia, una enfermera recién jubilada del IMSS en Navojoa y que viajaba a Mexicali con sus nietos a Mexicali.

Su nieta, Sandra Paola, comenzaba a tener síntomas de hipotermia, y la madre de la pequeña, Rocío del Carmen, presentaba una herida en el rostro. Pronto, los paramédicos les brindaron primeros auxilios y las llevaron a San Luis Río Colorado. Solo la joven de 16 años de edad tuvo que ser llevada a Mexicali para otros estudios especializados.

"Mi hija (Rocío) venía despierta, vio el tráiler sin luces y cargado como con Gatorade, el chofer le quiso sacar la vuelta pero ya teníamos el trailer de frente y unos rollos de lámina se metieron al camión, solo el pedacito en el que estábamos nosotros, de ahí quedamos vivos", expresó la señora María de los Ángeles.

Quedaron untados los cuerpos, de adultos, de niños, todo lo de adelante (del autobús) no quedó nada", dijo.

"Al principio no me dolió nada, quería ayudar a todos"

Don Rosalío García, de 67 años, fue golpeado por los asientos que se zafaron de su base. Uno de ellos lo golpeó en la espalda y otro en el brazo. Aún así, la carga de adrenalina le dio la fuerza necesaria para ayudar a su esposa, su hija, su nieta y demás pasajeros.

"Al principio no me dolió nada, quería ayudar a todos, encontrar a mi nieta, terminé de romper la ventana y me corté las manos, le puse una cobija y ya les empecé a ayudar a salir", explicó don Rosalío, cuya playera blanca estaba manchada de la bebida que transportaba el camión que asegura, causó la tragedia.

Foto: Javier Gallegos

"Estábamos ahí solos, en plena oscuridad de la noche, y con filas de trailers de un lado y del otro, porque el camino quedó cerrado", recordó.

En Sonoyta le brindaron atención médica, lo vendaron, le pusieron suero y lo estabilizaron. Luego de darlo de alta, él y su esposa, María de los Ángeles, acudieron a San Luis Río Colorado, para saber de su hija y su nieta hospitalizadas.

Uno de los nietos de la señora Maclovia tuvo que ser ingresado a quirófano para una cirugía plástica en el rostro, pues el impacto le causó varios daños y lesiones.

Ahora, don Rosalío y su familia, se encuentran preocupados también por la "desaparición" de las maletas en las que llevaban documentos importantes, así como sus pertenencias.

"No puedo dormir, hermana"

María Valenzuela Esquer viajó de Mexicali a San Luis Río Colorado luego de enterarse por la madrugada del choque carretero que le costó la vida a su hermana, Maclovia.

Foto: Javier Gallegos

"Me habló en la noche y me dijo, no puedo dormir, hermana", expresó la mujer, quien esperaba información de otros familiares a las afueras del IMSS en San Luis Río Colorado.

A ella la esperaban por la madrugada, alrededor de las seis de la mañana, por lo que María tampoco se encontraba dormida del todo cuando en una llamada le informaron de lo ocurrido.

"Luego me habló una prima de Hermosillo para darme el pésame, y le pregunté que si por qué, y ya me dijeron lo que había pasado", comentó.

Un familiar suyo acudió a Sonoya para reconocer el cuerpo, y después de esa diligencia, será llevado de vuelta a Navojoa, donde esperan darle sepultura.

Al cierre de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado había contabilizado un total de 13 muertos y 25 heridos en este accidente y se encuentra investigando la mecánica de los hechos para determinar, a través de un peritaje, la responsabilidad entre los involucrados.