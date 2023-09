Alexis López va por la medalla olímpica a París 2024

MEXICALI, Baja California.- El talento de Baja California, Alexis López, junto a su entrenador José Manuel Loyola, ha regresado a casa con la clasificación y el sueño de medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Dicen a que a la tercera es la vencida, luego de los intentos fallidos por llegar a Río 2016 y Tokio 2020, Alexis López hoy está en camino al máximo evento deportivo del planeta, en la prueba LM2x, el doble par ligero junto a su compañero Miguel Carballo.

“Gracias a Dios lo logramos, ni siquiera alcanzamos a ir un Pre Olímpico, se logró en un Campeonato del Mundo, eso nadie lo había hecho (en México), ganar una plaza olímpica en un mundial, es la primera vez”, señaló.

En el reciente Campeonato Mundial de Remo en Belgrado, Serbia, bajo el mando del entrenador José Manuel Loyola, los mexicanos pusieron de fiesta al país con la clasificación de la plaza olímpica.

“Me siento muy contento por el resultado”, dijo, “hicimos un resultado histórico y contento porque esto refleja el trabajo que hemos estado haciendo año con año para lograr esta plaza y, gracias a Dios, que se logró esto para París”.

Luego de los procesos de Ríos 2016 y Tokio 2020, el nativo de San Felipe se alejó del remo, pero regreso para ir a lo grande y fue el pasado mes de marzo cuando se conformó el doble par ligero que ahora tiene su lugar asegurado en los Juegos Olímpicos.

Como equipo, Alexis López y el subcaliforniano Miguel Carballo, dieron el primer aviso con el cuarto lugar en la Copa del Mundo en Lucerna, Suiza, y en Serbia echaron el extra para conseguir la última plaza disponible en el mundial en la Final B.

“Aquí nos dijo el entrenador: disfruten la competencia y hagan lo mejor que saben hacer; yo le dije a mi compañero: vamos a buscarlo cueste lo que nos cueste, vamos a salir a morirnos en la raya, es el sueño que tenemos los dos.

“Llegamos bien muertos pero clasificados, se me vino el llanto de la emoción porque hemos tenido muchas altas y bajas, ya dos procesos, este ya me toca, lo que me costará iba a luchar por él”, comentó quien ahora mira hacia el metal en París 2024.

Síguenos en TikTok: https://www.tiktok.com/@lacronicacom