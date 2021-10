zona sísmica

ESCÁNDALO EN ROSARITO

Rara por decir lo menos, fue la presencia de la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, durante la conferencia de prensa que organizaron los regidores de oposición (PAN, Independientes, PES y Movimiento Ciudadano), para anunciar la denuncia de juicio político en contra de la Alcaldesa, Síndico y la bancada de Morena.

No hubo silencios, pero sí desconcierto, por el hecho de que la conferencia de prensa había sido convocada sólo para medios de comunicación, pero a la que llegó Araceli Brown, acompañada de los regidores de Morena e incluso de sus escoltas armados, lo que fue considerado un acto de intimidación por parte de los cinco ediles de oposición.

Ella, la alcaldesa, no pudo intervenir en la conferencia de prensa, ya que la regidora panista María Ana Medina, dejó en claro que no se cedería la palabra, a nadie que no fuera representante de un medio de comunicación y así fue.

Brown Figueredo, debió permanecer mezclada entre los reporteros, aunque sí utilizó su teléfono para obtener imágenes de lo que ocurría.

El meollo del asunto, es el nombramiento del Secretario de Seguridad Ciudadana, Francisco Arellano, que según los quejosos se hizo de manera irregular, ya que fue necesario cambiar el Reglamento Interior del Ayuntamiento, pues este no contaba con el voto calificado para que fuera ratificado en el encargo.

Habrá que esperar qué decide la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, para conocer si Brown Figueredo, correrá la misma suerte de su homólogo ensenadense, Armando Ayala, quien se encuentra en proceso de juicio político, que ya fue votado por mayoría por esta comisión.

JUSTICIA SELECTIVA

Aunque el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió un amparo a la ex titular de la Sedatu en los tiempo de Peña Nieto, para que el Juez donde se lleva a cabo su proceso revisara la medida cautelar de prisión preventiva, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos se la negó ayer por la tarde, por lo que seguirá presa en el penal de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México.

Se debe recordar que la ex funcionaria peñanietista fue acusada de ejercicio indebido del servicio público, delito que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, no es considerado "grave" y el imputado puede llevar el proceso en libertad.

Pero la Fiscalía General de la República a través de un Juez pariente de René Bejarano (a) "el señor de las ligas", logró la prisión preventiva contra la ex funcionaria y tras dos años, con todo y amparo, de nuevo le dan la última opción señalada en el Código, que es la prisión preventiva en casos excepcionales cuando el delito no es perseguido de oficio, precisamente para preservar la presunción de inocencia.

Todo esto sucede a menos de 15 días de que Emilio Lozoya Austin, quien ha sido tratado con algodones por la FGR y el gobierno del presidente López Obrador, fue captado en un restaurante de lujo en Ciudad de México, cuando supuestamente tiene "arraigo domiciliario" por ser imputado por actos de corrupción cuando fue director de Pemex y el presidente de México era Enrique Peña Nieto.

CLASES Y COVID

A medida que las autoridades educativas han empezado a abrir los planteles educativos de manera paulatina por la pandemia de Covid, las actividades se empiezan a normalizar en los centros educativos, aun cuando Baja California el semáforo epidemiológico impuesto desde la capital del país es "naranja" y para las autoridades estatales es "amarillo".

Pero para el caso, como dijo una vez el "zar" de la pandemia, Hugo López-Gatell, el color es intrascendente.

Solo que en algunos planteles educativos, como la Secundaria Técnica 18 en Mexicali, ubicada en Jardines del Lago, no hacen caso ni a López-Gatell ni al presidente López Obrador, que ha repetido en infinidad de ocasiones que el regreso a las aulas es "voluntario".

En el caso de ese plantel educativo y al parecer en otros también, los profesores que dan clases presenciales se han negado a darla también en línea, con el argumento que es doble trabajo.

Incluso, un profesor de matemáticas de la Técnica 18, de nombre Juan Manuel Benítez Zavala, ha ordenado a los alumnos a ir aunque sus padres o ellos mismos tengan miedo a un contagio de Covid, con la advertencia de reprobar a quien no acuda, solo porque no quiere dar clases de manera virtual.

Con la salud de los niños y adolescentes no se juega, porque puede resultar peligroso, como el caso de una secundaria en Palaco, en Mexicali, donde algunos profesores han resultado positivos al Covid, sin que los directivos lo hayan reportado para de esa manera no cerrar el plantel.