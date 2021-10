zona sísmica

LISTA LA GIRA

Del viernes al domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hará una gira por los municipios de Baja California.

De acuerdo a la agenda preliminar, el primer mandatario arrancará su gira en Mexicali el viernes 15, el primer acto está contemplado a las 11 horas y se trata de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional.

Posteriormente, ese mismo día, a las 14:45 horas estará en Tecate, donde hablará de los Programas Integrales de Bienestar.

El sábado estará en la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en San Quintín y por la tarde encabezará la Firma del decreto para la regularización de automóviles en Ensenada.

El domingo encabezará los Programas Integrales de Bienestar en Rosarito a las 10:30 horas y a las 12:30 horas estará en el Hospital General de Tijuana.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Juan Meléndrez Espinoza estará al frente de la secretaria del Campo y Seguridad Alimentaria, luego de que fue diputado local en la pasada legislatura, y estuvo en la terna para ser candidato a diputado federal, lo cual no se logró tras observaciones del Instituto Nacional Electoral.

Meléndrez Espinoza fue diputado por el distrito 1 local, siendo éste la mayor parte del Valle de Mexicali, y presidió la comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca, por lo que ahora tendrá la encomienda de ser el promotor no solo del Valle de Mexicali, sino de todo el Estado.

Mientras que la Secretaría de Cultura estará a cargo de Alma Delia Abrego Ceballos, licenciada en comunicación, quien ha colaborado en el área cultural y fue nombrada Ciudadana del Año en 2019 por Grupo Salinas.

En la nueva administración estatal, regresa la secretaria de Turismo y será dirigida por Miguel Aguiñiga Rodríguez, y viene de la iniciativa privada de la empresa Volaris en la que se desempeñaba como director de desarrollo de mercados y distribución.

Un dato interesante es que ya son varios los titulares de la próxima administración que han ocupado cargos en el poder legislativo entre la XXII y XXIII legislatura, como Rocío López Gorosave, Miriam Cano, Rosina del Villar, Catalino Zavala y el propio Juan Meléndrez.

Aún faltan varios funcionarios que nombrar a 18 días de que Marina del Pilar tome las riendas del Estado que por vez primera tendrá a una mujer como titular del ejecutivo.

NUEVO DIRIGENTE

Mario Osuna Jiménez será el próximo dirigente estatal del PAN, pues fue confirmado ya en la sesión ordinaria del Consejo Estatal.

En esa reunión estuvieron presentes Enrique Méndez Juárez, el secretario general Andrés de la Rosa Anaya y el delegado nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN Carlos Castaños Valenzuela.

Osuna Jiménez fue candidato único y tomará las riendas del partido en Baja California para el periodo 2021-2024, es decir le tocará preparar al partido para la próxima elección.

Cabe mencionar que aunque fue candidato único, en su equipo reunió a miembros importantes del partido, desde ex diputados, senadores, ex alcaldes y ex gobernadores.

Entre quienes estarán acompañando al nuevo dirigente estatal estarán Rosario Rodríguez, Carmelita Iñiguez, José Guadalupe Osuna Millán, Gina Cruz, Jorge Ramos, Gustavo Sánchez, Natalia Figueroa y Alejandro González Alcocer.

El nuevo dirigente señaló que no hay tiempo que perder, y es que luego de los resultados en las últimas dos elecciones, sin duda el Partido Acción Nacional deberá trabajar para recuperarse tras ser ahora la tercera fuerza política en el estado, por debajo de Morena y el Partido Encuentro Solidario.