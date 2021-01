zona sísmica

Decidirá PRI en Rosarito

Aunque todavía falta camino por andar, los panistas de Rosarito andan vueltos locos intentando colocar a una candidata de su partido a la alcaldía y haciéndole manita de cochi al presidente del PRI en la localidad, Christian Medina Peña, quien será el encargado de elegir qué mujer encabezará la causa de la alianza entre esos partidos y el PRD.

Dicen que la ex esposa del dirigente panista Antonio Macías, la ex candidata a la alcaldía en las elecciones anteriores, María Ana Medina, está en la lista, al igual que la panista América Soto, quien no para en la promoción de su imagen a través de las redes sociales.

Pero parece ser que algunas mujeres priístas no están dispuestas a ceder esa posición que se ganó a través de la alianza y aunque todavía no se ponen de acuerdo sobre quien será la abanderada, aseguran que hay muchas manos levantadas, por lo que no se ve tan sencillo que el PAN logre los acuerdos para postular a una de sus agremiadas.

Pero donde los desacuerdos sacan chispas, sobre todo en las “benditas” redes sociales, es entre el aspirante a candidato independiente Fernando Serrano y la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, pues según se dice, esta última le sigue los pasos para ponerle piedras en el camino. Dicen las malas lenguas que fiel a su costumbre, Brown Figueredo, revisa con lupa las redes sociales y juran que hasta pide que se borren comentarios a favor de Serrano García, cuando capta algún conocido con representatividad en la comunidad.

Mientras que algunos empleados sindicalizados han tenido que bajar de sus cuentas de Facebook, fotografías donde aparecen con el aspirante independiente, para no ser cambiados de adscripción o puesto. Bueno, al menos eso dicen.

UN ALCALDE MUY CATRÍN

Hace unos días el Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, estuvo en la Ciudad de México, para ver diversos temas, pero principalmente para pedir más apoyo a la federación en el tema de seguridad.

Sin embargo, en un momento libre el Alcalde decidió subir a sus redes una fotografía en la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes, luciendo un sobrio saco gris, camisa azul y corbata roja, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el sombrero de copa que traía puesto.

Probablemente al ser un accesorio poco común, generó bastantes reacciones en sus redes sociales, la mayoría fueron comentarios positivos considerando que se veía muy elegante y distinguido con el sombrero, no obstante, el vistoso accesorio también generó una ola de memes, algunos con la cara del alcalde en un juego de monopolio, en el país de las maravillas y con otros personajes que son conocidos por usar sombrero de copa. Sin duda Ayala nunca imaginó que su peculiar sombrero causaría tanta sensación.

SE APROVECHARON

El secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, y el gobernador Jaime Bonilla, han señalado que están investigando a personal de salud que se aprovechó de que fue enviado a casa por ser grupo vulnerable y aún así trabajó de manera privada.

Al iniciar el “quédate en casa” y lo fuerte de la pandemia, empresas, el sector privado y sobre todo hospitales mandaron a sus casas al personal que vulnerable al coronavirus ya sea por edad o por padecer diabetes e hipertensión o alguna enfermedad que pudiera agravar.

Sin embargo, dicen que han detectado casos de algunos que aún recibiendo este beneficio de estar en casas y no al frente en hospitales que están atendiendo la pandemia, aprovecharon para trabajar pero en el sector público. Un buen porcentaje tanto en Hospital General como el IMSS fue enviado a casa, dejando una gran carga de trabajo para quienes se quedaron, por lo que investigarán y sancionarán a quienes se aprovecharon de la situación.