zona sísmica

AVANZAN FIRMAS

La lucha de los aspirantes a candidatos independientes sigue en la recolección de firmas, teniendo un tiempo límite hasta el 12 de febrero, según las fechas estipuladas por el Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside Luis Alberto Hernández Morales.

Los aspirantes a candidatos independientes a alcaldías, Luis Fernando Serrano García de Rosarito, y Celso Arturo Figueroa Medel, de Tecate sorprendieron a propios y extraños con el avance que presentan, ya que el primero alcanza el 96.25% de las firmas, mientras que el segundo, 71.23%. Claro está que todavía falta que el Instituto Electoral las valide, para posteriormente luego de analizar todos los requisitos determinarán si se les entrega la candidatura independiente.

En cuanto a la capital del Estado, el ex diputado local y ex funcionario federal, Marco Antonio Vizcarra Calderón suma un avance del 11.58%, mientras que ningún aspirante de Tijuana está en la búsqueda de apoyo ciudadano, luego de que Paulo Alfonso Carrillo Regino no cumpliera con los requisitos para empezar con la recolección de firmas.

Rogelio Castro Segovia, de Ensenada, es el aspirante a candidato independiente a la Alcaldía con mayor avance al contabilizar 31.31% de las firmas recabadas. Habrá que esperar hasta el 12 de febrero para ver cuantos logran las firmas y quienes se quedan en el camino.

'EMPRESARIO INDEPENDIENTE'

Y hablando de aspirantes a candidatos independientes, el empresario y ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Ensenada (Canacintra), Mario Zepeda Jacobo, anunció a través de sus redes sociales que hace unos días de registró ante el Ieebc como aspirante a candidato por la vía independiente a la diputación por el Distrito 16 de Ensenada.

Y aunque el proceso se desarrolla en plena pandemia, lo que le ha complicado la recolección de firmas de apoyo, el empresario ya empezó a visitar algunas colonias, asegura él, con todas las medidas de prevención. Recordará usted que Zepeda Jacobo se hizo notar hace años cuando impulsó la campaña "Consume Local", a través de la que promovía a pequeñas y medianas empresas del Municipio y alentaba a la población a consumir principalmente productos locales con el fin de impulsar la economía.

VIOLENCIA EN ENSENADA

Otro de los municipios (Además de Tijuana) en el que parece se ha recrudecido la violencia en el arranque del presente año es Ensenada, en donde entre el 10 y el 17 de enero se ha reportado el hallazgo de al menos 4 de las llamadas "narcomantas" en las que grupos criminales envían mensajes a sus enemigos o a la propia autoridad.

El más reciente se reportó este domingo en el cerco de un domicilio ubicado en la avenida Alvarado y calle Once, de la Zona Centro, donde acudieron agentes municipales. Los oficiales confirmaron el hallazgo, así como bolsas de plástico con restos humanos, motivo por el cual acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, a la que le compete realizar la investigación correspondiente.

El domingo 10 de enero se reportó el primer mensaje en el puente de la avenida Reforma y Esmeralda, el segundo el lunes 11 de enero, en la avenida Reforma y Bronce del fraccionamiento Misión, y la tercera el jueves 14 de enero en el primer cuadro de la ciudad. Asimismo, el miércoles 13 de enero fueron localizadas dos cabezas cercenadas, una en el Fraccionamiento Arboledas y otra en el Fraccionamiento Playa Ensenada.