Los narcocorridos

Mientras en Tijuana se vive una encarnecida lucha por evitar presentaciones de artistas que interpretan narcocorridos e incluso hasta que este género musical sea escuchado en bares y antros, en Rosarito ya se prepara la presentación de Natanael Cano, considerado como el creador del subgénero de corridos tumbados.

En su llamado Tumbado Tour, este artista se presentará el próximo 27 de enero en Rosarito, pero también hará escala en Ensenada al día siguiente, lo que habla de que no todos los alcaldes se han puesto de acuerdo para la prohibición de estos conciertos, que hacen apología del delito.

Llama la atención que Rosarito no siga el ejemplo de Tijuana, pues solo basta recordar que en la pasada edición de la Feria Rosarito el cantante Miguel Comando y el grupo Enigma Norteño, cancelaron su participación luego de que días antes apareciera una narcomanta colgada en un puente peatonal donde se hacía amenazas directas contra Ernesto Barajas integrante de Enigma Norteño.

El mensaje estaba firmado por el CJNG, donde se le advertía que no se presentara o se atuviera a las consecuencias, así que la presentación se canceló, al igual que la de Miguel Comando, que estaba programada para el mismo día.

Si bien como diría AMLO “en la 4T está prohibido prohibir”, lo que no debería estar prohibido es garantizar la seguridad de quienes asisten a estos conciertos, pues no son pocas las amenazas que los interpreten de este género han recibido en Baja California y más allá de las polémicas de si se debe o no, permitir este tipo de conciertos, se avizora que el quinto municipio podría convertirse en su plaza, por la cercanía que hay con Tijuana.

LIBERTAD NAVIDEÑA

Parece que el líder pescador Sunshine Antonio Rodríguez Peña por fin podrá celebrar sin problemas luego de que el juez ratificara su libertad tras ser acusado de delincuencia organizada para cometer delitos ambientales.

Fue apenas el 21 de febrero del presente año cuando tras dos años en el Cereso de Hermosillo, Sonora, el líder pescador fue declarado inocente de los cargos, pero la Fiscalía General de la República imputó los cargos, por lo que de nueva cuenta se celebró una audiencia, aunque esta vez de manera virtual.

El líder pescador y su abogado Enrique Acosta Fregoso estuvieron de manera virtual en la que el juez determinó que no había elementos que lo encuentren responsable de los delitos que se le imputan.

Ahora el líder pescador podrá seguir con sus actividades sin problema alguno y por cierto, aunque reiteradamente él ha dicho que no lo hará, pudiera contender por cualquier cargo de elección popular al no tener ningún delito que se le persiga, ya que si bien estuvo encarcelado 2 años, fue declarado inocente de los cargos.

Por lo pronto, este sábado estará de visita en Mexicali en la tradicional venta de productos del mar de Cortés.