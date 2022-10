Conversaciones

Todo parece indicar que Tatiana Clouthier Carrillo quedó fuera del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador porque definitivamente no pudo con el paquete, sobre todo con la negociación de las posibles sanciones de los socios económicos que podrían aplicar a México por la política energética de nuestro país.

La primera parte del diálogo sobre la disputa energética, o sea los 75 días en los que los representantes de México, Estados Unidos y Canadá parece ser no llegó a buen término.

La representante de México era Clouthier, quien dicen que no logró convencer a los pesos pesados de la política estadounidense ni canadiense sobre la política energética del presidente López Obrador, quien desde el inicio de su sexenio ha bloqueado a las empresas privadas en los sectores petrolero y eléctrico, a pesar de haber contratos firmados de antemano.

Y es que Clouthier no pudo convencer al presidente López Obrador que los dos socios comerciales de México en el T-MEC defienden sus intereses, mientras el mandatario no quiere ceder porque según él se violenta la soberanía nacional.

Ahora, al cumplirse el pasado lunes los 75 días de las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá, se decidió ampliar el plazo para tratar de llegar a un acuerdo.

Así que la salida del gabinete de Clouthier evidentemente es por no lograr lo que quería el Presidente: Convencer a los socios de que la política energética de México no se negocia. Porque López Obrador que como él mismo dice es terco, está empecinado en que no haya cambios a su política energética, algo que los socios no aceptan ni aceptarán. “Business are business”, dicen.

Solo que ahora, si después de la ampliación de las conversaciones México no cede, vendrán las sanciones económicas al país que realmente serán terribles, como dijo en su momento la Coparmex: “Las controversias están en toda la cadena de valor del sector energético, transportación de gas natural, transportación de petrolíferos, estaciones de servicio, comercialización de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) y en la Industria Eléctrica”.

Renglón aparte, la presencia de la hija de quien fuera férreo opositor del PRI en la década de los 80 y candidato presidencial del PAN, Manuel de Jesús Clouthier, pasó sin pena ni gloria.

Un último punto que ha llamado la atención de la comentocracia, que como dicen en la política la forma es el fondo, el presidente López Obrador le negó un abrazo de despedida en plena “mañanera” a la hoy ex Secretaria de Economía. Más claro ni el agua.

POR UNANIMIDAD

El Congreso del Estado de Baja California, que preside actualmente Alejandra Ang, aprobó la legislación en la que las autoridades educativas puedan revisar las pertenencias de los estudiantes cuando estos estén en riesgo, el mejor conocido “Operativo Mochila”.

La votación para el dictamen presentado por Claudia Agatón se aprobó por unanimidad con 19 votos a favor y 0 en contra, bajo el argumento de que los niños merecen protección; recordando que en pleno regreso a clases, varios fueron los casos detectados de jóvenes que portaban droga en sus pertenencias.

En las revisiones se deberá respetar en todo momento los derechos humanos de los menores, punto que dejó bien claro la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que debería estar legislado por las autoridades locales y federales.

Ahora solo falta la publicación en el Periódico Oficial del Estado.