SEÑALAN INJUSTICIA

Bien dice el dicho que "en casa del herrero, azadón de palo". Pues esto se puede trasladar al Poder Judicial del Estado, donde el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López firma como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura.

Pues bien, en las indiscretas paredes del edificio del Poder Judicial estatal se escucha que, siendo el órgano encargado de impartir justicia, están haciendo cosas injustas contra los empleados despedidos.

Cuentan que desde hace algunos meses se realizaron varios despidos, tanto de Jueces y Secretarios Proyectistas con décadas de experiencia y toda una trayectoria en el Poder Judicial del Estado.

Solo que como buen patrón que debería ser, que debería ser pagar todas sus prestaciones y primas de antigüedad a los empleados, simplemente les pintan un violín y les dicen háganle como quieran.

De esta manera lo que busca el Poder Judicial del Estado es que sus ya ex empleados tengan que demandar ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, organismo que no se caracteriza por su eficacia, sino más que nada por su lentitud burocrática.

Ahora que en cuanto a rezago, los Juzgados Civiles del Poder Judicial del Estado también se caracterizan por su lentitud, pero esa es otra historia

PRESIONAN

Comentan que sigue creciendo la presión del Gobierno y social para que Banca Afirme devuelva los 123 millones de pesos que le ayudó a cobrarse a Next Energy.

Y es que, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ponga un alto a la conducta y desacato de dicha institución y devuelva lo que es del pueblo bajacaliforniano.

Incluso, a ese pronunciamiento se sumaron otros partidos como el PT y el Verde, para hacer más fuerte la exigencia, pues un juez federal ordenó que esos recursos los devolvieran al erario estatal.

Cabe recordar que esos recursos eran para un proyecto de una planta fotovoltaica en el gobierno estatal anterior, proyecto que no fue aprobado, sin embargo, ya se había dispuesto de la cantidad de dinero mencionada.

El gobierno que encabeza Marina del Pilar Ávila interpuso una denuncia contra funcionarios de la pasada administración.

AFECTA AHORRO

Dicen que los presumidos ahorros que el gobierno municipal de Rosarito ha considerado como un gran logro de la administración, mantienen en la “cuerda floja” a los Servicios Médicos Municipales, área que ha sido muy castigada con los recortes económicos, a tal grado que cualquiera de los trabajadores que requiera de una atención especializada, debe pagarla de su salario.

Algo que no se había visto, pues sin importar si tienen o no recursos para pagar algún especialista, no les queda de otra, si es que quieren recuperar su salud, ya que no se contrataron servicios externos para brindarles atención.

La promesa es que se les devolverá el costo de las consultas, pero hay quienes aseguran que los trámites son engorrosos y dilatados, lo que no les da oportunidad de seguir pagando en tiempo, para continuar con su tratamiento.

Dicen que el problema es que al frente de esta dependencia se encuentra Carlos Anaya, quien es dentista y por tanto, solo puede ser encargado de despacho ya que el reglamento especifica que su titular tiene que ser un médico, para que entienda las necesidades de salud.

Ojalá y la cosa no pase a mayores, pues los trabajadores temen denunciar esta irregularidad por temor a perder sus empleos, aunque de por medio vaya su salud o la de su familia.