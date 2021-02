Lupita casi lista

Un secreto a voces ya es el hecho de que Lupita Jones será la abanderada de la coalición PAN, PRI y PRD por la gubernatura de Baja California.

La ex miss Universo quien ya ha dejado claro que ganó por inteligente y no por solo por bonita dicen que ya se dejó convencer por los partidos integrantes de la alianza.

Pero como no da paso sin huarache, aún no ha hecho el anuncio final y oficial, pues dicen que aún sigue poniendo los puntos sobre las íes y poniendo sus condiciones, además de comprometiendo a los partidos a que no la dejen sola.

María Guadalupe Jones Garay nació en Mexicali en 1976, y fue la primera mexicana en ganar el concurso de Miss Universo, allá en 1991.

Además se ha convertido en la coordinadora nacional del concurso Mexicana Universal, es escritora y empresaria.

En cuanto a sus estudios es licenciada en Administración de Empresas.

Así que cada vez se torna más interesante la contienda, los otros aspirantes ya confirmados son la alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la alianza que encabeza Morena; el ex alcalde de Tijuana y empresario Jorge Hank Rhon, por el PES; el ex rector de la UABC, Alejandro Mungaray Lagarda, por Movimiento Ciudadano; el abogado y luchador social Carlos Atilano por el PBC, y la lideresa sindical Victoria Bentley, por Redes Sociales Progresistas.

De acuerdo a los plazos oficiales, los candidatos a la gubernatura de BC deberán registrarse del 20 al 27 de marzo ante la autoridad electoral.

Mientras que las campañas para los candidatos a Gobernador serán del 4 de abril al 2 de junio, y la elección el 6 de junio.

Restricciones

En donde dicen que se han pasado de "buena gente" es en la Fiscalía Regional de Mexicali, donde firma como fiscal Pedro Ariel Mendívil, puesto que ayer le notificaron de nueva cuenta órdenes de restricción para no acercarse a la empresa Constellation Brands a los agitadores Jorge Benítez López y Juan Fregozo.

Ambos sujetos se encuentran involucrados como inculpados en una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, por agredir a una mujer frente a las instalaciones de la cervecera ubicada en el ejido Choropo.

Aunque Benítez ha participado en diversos pleitos, tiene varias acusaciones en su contra e incluso ya está un caso para juicio oral, en la Fiscalía al parecer les ha temblado la mano para actuar en su contra.

De hecho, dicen que quién sabe qué espera Mendívil, puesto que tiene lo suficiente para judicializar el caso con pedimento de orden de aprehensión, ya que cuenta con la denuncia de la mujer agredida, el certificado de lesiones, la fe de las lesiones, un video de la agresión y la inspección al lugar de los hechos.

Por cierto, dicen que hay un dato que sería interesante para los auditores del Seguro Social, donde firma como titular Zoé Robledo: señalan que Benítez cuenta con una pensión de esa institución por enfermedad, porque supuestamente no puede trabajar, aunque si puede andar en todos los movimientos, echar pleitos y participar en riñas como si no estuviera enfermo.