Las esperanzas para 2021

El 2021 se abre paso con muchas esperanzas y propósitos porque llega con más desafíos para todos, pero principalmente para esas figuras políticas que buscan hacer de éste su año y algunos hasta lo pintan de colores.

Unos quieren que México esté en verde en el semáforo Covid, otros que sea guinda el Congreso de la Unión y también en Sonora; también en lo local otros esperan que sea naranja y unos más que sea una mezcla entre azul, rojo y amarillo.

Así que en una mirada a esa lista de metas a cumplir de esos personajes se pudo conocer tras qué van en este año cuando en Sonora (Baja California) y México se vivirán las elecciones más grandes de su historia, pero también las secuelas de una de las peores pandemias que han azotado al mundo. Aquí lo que se conoció:

Andrés Manuel López Obrador: El Presidente de México tiene muchos propósitos, los dos más importantes son domar al Covid-19 con todas sus cepas y que el País se pinte de guinda desde las alcaldías hasta el Congreso de la Unión.

Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell: El secretario y subsecretario de Salud sólo tienen en mente que en 2021 sí se “aplane la curva” y paren las muertes, que cerraron en la Noche vieja con más de 120 mil. Su apuesta es a las vacunas para por fin llegar al verde en el País.

Rosa Icela Rodríguez: Aunque aún no ha dado señales de alguna estrategia, después de que fue propuesta por el Presidente para encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la consigna que tendrá como titular es pacificar los territorios donde los homicidios dolosos, las desapariciones y los enfrentamientos armados es el dolor de los ciudadanos.

Esteban Moctezuma: El polifacético ex secretario de Educación en este sexenio, y ex secretario de Gobernación y ex titular de Sedesol en otros gobiernos, ahora teje fino para que los presidentes AMLO y Joe Biden, tengan la mejor de las relaciones como lo fue con Trump.

Mario Delgado (Morena), Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD): Los dirigentes nacionales de los partidos sólo quieren pasar la prueba de las urnas del 6 de junio para seguir con vida rumbo al 2024, pero antes se proponen esfumar la sombra de pleitos en la repartición de cargos a sus aspirantes para que la derrota no llegue a las alianzas antes de los comicios.

Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, tiene como prioridad que los bajacalifornianos reciban sus vacunas y que la entidad y que el semáforo epidemiológico pronto llegue a verde. Además que este su último año de gobierno deje huella.

Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, para 2021 tiene como prioridad que ya no lo azoten tanto con el tema de los homicidios y la inseguridad, así que entrará de lleno al operativo nacional, y bueno, de paso le gustaría alargar su periodo como alcalde.

Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene como propósito seguir haciendo historia, fue la primera alcaldesa de Mexicali y ahora quiere ser la primera Gobernador de Baja California.

Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada, busca que los ciudadanos reconozcan su gestión y lo dejen por un periodo más frente a la Cenicienta del Pacífico.

Y para todos: ¡Que sea un Feliz Año 2021 de salud, paz y bienestar!