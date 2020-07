Extraño apoyo

A quien ya comenzaron a ver con reservas es al secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, un funcionario que dicen ha mostrado un interés particular por influir en decisiones que corresponden exclusivamente al Cabildo local.

Esto último, particularmente, ha comenzado a generar una situación ríspida porque al parecer el funcionario no ha entendido que los ediles son sus superiores y él, que su función es negociar, no imponer, que su responsabilidad es quitarle problemas a la Alcaldesa, no generárselos.

De hecho, trascendió la fuerte discusión que el Secretario del Ayuntamiento sostuvo ayer con el regidor Fernando Rosales, a quien le reclamó sus comentarios en un programa de TV local, en donde lo acusó de meter en problemas a la Alcaldesa, por su ignorancia en varios temas.

Y es que “Jefe Netza”, como le gusta que le llamen, está empeñado en imponer por sobre la voluntad del cabildo mexicalense, incluyendo la de la alcaldesa Marina del Pilar Avila Olmeda, la candidatura de Alejandro Lora Torres como relevo de la licenciada María Elena Andrade.

Aunque se desconocen las causas de ese interés, hay quienes dicen que el funcionario trae algunos acuerdos con la administración panista anterior, donde Lora fungió como subdirector operativo.

Hay que aclarar que nadie, hasta el momento, ha cuestionado la capacidad, conocimientos y experiencia de Lora Torres. Pero sí, dicho al interior de la corporación, la falta de carácter que se requiere para manejar, con disciplina y efectividad, a una institución tan heterogénea como es una Policía Municipal.

Pero lo que más se recuerda es su activa participación en las campañas políticas del Partido Acción Nacional, dirigiendo junto con Alejandro Monreal, consejero del PAN estatal, a agentes municipales a su cargo en contra de acciones de los entonces candidatos morenistas, hoy en el poder.

Ojalá que el Cabildo local tenga la suficiente capacidad para analizar con responsabilidad y cuidado otros perfiles que garanticen, por su experiencia, capacidad, conocimiento y liderazgo, una Policía Municipal más eficiente. Tan simple como medirlos por los resultados.

Malos números en Tecate

Mucho se podrá decir del “estira y afloje” que se traen entre gobiernos, lo cierto es que los números son fríos y no van inmersos los sentimientos y en números, la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams sale muy mal parada; y es que tanto policías como ciudadanos aún se siguen preguntando ¿por qué existe tanto descuido de la Alcaldesa cuando de dinero se trata’.

De acuerdo con los conocedores del tema, en el fondo del Fortaseg, lo que anteriormente se conocía como el Subsemum, para Tecate existía una bolsa de 21 millones de pesos disponibles para ser invertidos en seguridad pública proveniente de los fondos federales.

Sin embargo, se comenta, internamente en el Ayuntamiento, que los integrantes del gobierno del pueblo mágico pensaban que solo “era pedir el recurso y éste llegaría a la cuenta del banco”, pero no es así, ese fondo federal se logra mediante la presentación de programas preventivos y proyectos, como marcan las reglas de operación.

En fin, a falta de alguien sesudo que les haya enseñado a obtener recursos federales, el gobierno de Zulema Adams únicamente consiguió 9.4 millones del Fortaseg, sin embargo, desde la perspectiva de otros, la falta de preparación del gobierno de Zulema hizo que se perdieran 11.6 millones de fondos federales etiquetados para seguridad.

Hasta el momento, de esos 9.4 mdp, la federación ha entregado 7.2 y hasta la fecha pocos saben en dónde se ha invertido ese recurso. Muchos se cuestionan en cómo se está gastando, pues se supone que dicho recurso está estrictamente etiquetado para equipamiento e infraestructura de seguridad pública, aunque con el tema del Covid-19 se amplió el rubro para la seguridad sanitaria del personal de seguridad ciudadana.

Pero como quedó demostrado en días pasados, en Tecate a los policías ni siquiera les han proveído equipo para el cuidado sanitario, ni unidades, ni chalecos antibalas, ni nada. Del recurso aún se desconoce su destino y como transparencia sigue cerrada y sin laborar, pues ahora sí que parece empezaron antes el año de Hidalgo.