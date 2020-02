El "show"

El tema de las protestas contra la cervecera Constellation Brands que se construye en el Valle de Mexicali, volvió a la escena hace unos días cuando se realizó un foro del agua, donde funcionarios federales dejaron en claro que no hay riesgo de desabasto del vital líquido para Mexicali con la instalación de esa empresa.

No obstante, grupos pequeños pero muy ruidosos, entre ellos los encabezados por el magnate del campo Rigoberto Campos, la senadora Alejandra León Gastélum y Filiberto Sánchez Gurrola, han querido sobresalir para ver si cosechan algo para las elecciones del próximo año.

Por eso buscan mantener viva "la causa" en contra de la cervecera, porque mantienen encendida la esperanza de ser llamados por algún partido político.

Una de sus últimas apariciones, es la dada a conocer precisamente en el Facebook de Sánchez Gurrola (a) "don Fili", donde publicó una fotografía de tres mujeres evidentemente ya bastante entradas en años, dos de ellas solo con pantaleta y sombrero, y otra sin ropa y con un sombrero a la espalda, con pintas en la espalda contra la cervecera.

Las tres aparecen de espalda viendo hacia la planta en construcción. En el Facebook "don Fili" escribió: "Activistas defensoras del agua se desnudan en protesta contra la instalación de la Cevecera Constellation Brands en Mexicali, BC".

Esta actitud muestra sin duda la debacle del movimiento que en su momento fue apoyado por los mexicalenses y ahora agoniza porque con pruebas se ha demostrado la falacia de que se va a acabar el agua con la instalación de la planta cervecera.

Apenas hace unos días el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se refirió a la caravana por la paz, encabezada por el poeta Javier Sicilia y la familia Lebarón, como un "show".

Pero si López Obrador viera la imagen de las tres mujeres se daría cuenta de lo que verdaderamente es un "show", por cierto de muy mala calidad.



Si al albergue

El albergue para atender migrantes extranjeros quienes son regresados a Mexicali para llevar su proceso migratorio fuera de los Estados Unidos se hará “sí o sí”, aunque no se dijo del lugar o el tiempo en el que quedaría listo.

El delegado único federal Alejandro Ruiz Uribe señaló que la fecha está muy cercana, también comentó que éste se realizará más por el acuerdo con Estados Unidos de instalarlo y no a una necesidad en Mexicali, por lo que se espera que el crecimiento de migrantes albergados sea lento.

Los principales usuarios serán familias, y que seguramente durarán poco ya que podrán trabajar en México al recibir a su ingreso una Clave Única de Registro de Población que les permite emplearse.

Por su parte la ciudadanía ha calmado sus protestas por la instalación de dicho albergue, aunque eso no significa que estén de acuerdo, ya que en los lugares que se ha mencionado para el lugar, los residentes señalan posibles problemas de inseguridad.

Lo que sí es una realidad es que sería poca gente y para muestra el albergue de Tijuana el cual estaba pensado para atender a muchas personas y en realidad se alojan en el lugar entre 20 y 30 personas.



¿Simulacro?

Entre los elementos de la Policía Municipal y Guardia Estatal se rumora que los mandos de dichas corporaciones decidieron llevar a cabo un simulacro sin avisarles previamente el martes.

Y es que durante la noche de ese día, elementos de la Guardia Estatal recibieron el reporte de un comando armado de diez sujetos que caminaba por la colonia Loma Bonita en Tijuana, los cuales presuntamente asaltaron una unidad de taxi y posteriormente se enfrentaron con Policías Municipales.

Sin embargo, a su llegada al lugar señalado, los agentes de la Guardia Estatal se percataron de que todo se trató de una falsa alarma, sin personas armadas ni gente lesionada.

Algunos de los elementos comentaron de forma extraoficial que se trató de un ejercicio para probar los tiempos de respuesta y analizar los diferentes procedimientos.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado que se trató de un simulacro y tampoco se afirmó la existencia de personas con armas de fuego o un “comando”.