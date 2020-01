Tache al legislativo

De pena ajena que los diputados de la XXIII Legislatura suban al sagrado pódium del Congreso del Estado, para leer por primera vez “una de sus iniciativas”.

La escena se asemeja a esos estudiantes que se avientan una exposición que ellos no prepararon, solo que aquí no se les puede reprobar.

Así le fue a Víctor Morán Hernández, que ni por ser el diputado presidente pone el ejemplo a sus equivalentes; y es que al ser cuestionado sobre la iniciativa que venía en el orden del día, la cual él iba a presentar, evidenció su desconocimiento en el tema, que bastante relevante es para los bajacalifornianos, el legislador no sabía que estaba a punto de proponer una reforma al Código Penal para el Estado en materia de violencia familiar y tipificar la violencia económica y patrimonial.

Pero ahí no quedó todo, resulta que el presidente de la mesa directiva tampoco leyó la ley de ingresos aprobada el 31 de diciembre en el congreso, puesto que durante cuestionamientos sobre el tema, al diputado no le quedó más que reconocer que no conocía los nombres de los impuestos que se aumentaron, si alguno venía etiquetado; hasta reconoció que le hicieron la “tarea” y él solo le dio una leída rápida antes de votar a favor.

Desafortunadamente, este caso no es del primer diputado que hace eso, han sido varios los legisladores que se atreven a subir al recinto legislativo sin saber qué van a leer. Previo a la sesión, no se les ve estudiando las propuestas, pero qué tal el chisme, las carcajadas y las selfies, esas nunca fallan.

Consejo político nacional

Entre propios priistas admiten que de cara a las elecciones que se realizarán el próximo año se encuentran en una cuesta muy inclinada, quizá más difícil de lo que se observó durante 2018.

Para el próximo año se elegirán diputados federales y locales, también se renovarán alcaldías y quizá algo más, pero lo cierto es que los priistas admiten que lo que disputarán no son los cargos de elección sino no poner en riesgo el registro del partido con la baja votación que actualmente capitalizan.

No obstante, a pesar de que algunos aceptan esta realidad y con ello les obliga a trabajar a contracorriente para poder hacer trabajo político y de campo, son los que más manifestaron su enojo hacia su actual dirigente Carlos Jiménez Ruiz, a quien le criticaron que este miércoles 29 prefirió “irse a ver a Lucerito” en lugar de acudir a reuniones claves que convocó su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno.

Resulta que este miércoles los pocos rojos que sí quieren sacar adelante a su partido estuvieron pendientes del Consejo Político Nacional que convocaron para ayer, posteriormente, se realizó una reunión estratégica entre los dirigentes estatales del PRI con el Comité Ejecutivo Nacional, los que revisaron las fotos de la última reunión aseguran que no faltó ningún dirigente estatal, salvo Carlos Jiménez Ruiz, el de Baja California.

Mientras tanto, el flamante dirigente prefirió ocupar su tiempo, el cual para muchos rojos debería utilizar en acudir a este tipo de reuniones de trabajo, para subir las fotos de su asistencia al concierto de Lucero que ofreció durante una de las celebraciones de cumpleaños que le realizaron a Jorge Hank el mismo miércoles.

A pagar

Quien anduvo de vuelta al que fue su lugar de trabajo por tres años fue Gustavo Sánchez Vásquez, fue acudió al Ayuntamiento de Mexicali, pero no crea que fue por cuestiones de chamba o alguna reunión en la casa municipal.

Acudió directamente a las cajas de recaudación para pagar el impuesto predial y aprovechó para señalar que independientemente de quien gobierne, primero debe estar Mexicali, por lo que realizó el importe marcado por el Ayuntamiento.

Lo curioso fue ver cómo personas que se encontraban en el Ayuntamiento aprovecharon para tomarse fotos con el ex Alcalde, así como varios de sus ex colaboradores aprovecharon para saludarlo.