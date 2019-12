Se deslinda

Las declaraciones del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, siguen dando de qué hablar a nivel local y nacional, y es que el funcionario parece que no tiene filtro a la hora de lanzar declaraciones o acusaciones.

Rodríguez Lozano señaló a quien llegara al congreso como diputado panista y ahora independiente, Miguel Ángel Bujanda, de haber solicitado un millón de pesos por votar a favor del refinanciamiento de la deuda de Baja California.

Además dijo que lo hacía a nombre de los legisladores de oposición.

Sobre el tema Eva María Vásquez, coordinadora de la bancada panista, se deslindó de la situación y dijo desconocer si es cierta o no la aseveración del Secretario, dado que difícilmente se dirigen la palabra ella y Bujanda, a pesar de que fueron durante un tiempo compañeros de bancada.

En su acusación, el funcionario estatal señaló que el mencionado diputado pedía un millón de pesos para aprobar el refinanciamiento que pretende hacer el Gobierno del Estado a la deuda estatal, y también supuestamente mencionó que "otros diputados de oposición" habrían mostrado interés en el tema.

Por lo pronto Eva María Vásquez marcó su línea sobre el tema y solicita se realice una investigación al respecto, dado lo delicado del tema, reiterando que nada tiene que ver con lo dicho por Bujanda.





Elección panista

Ayer domingo el PAN en Baja California eligió a su nuevo dirigente estatal en la figura de Enrique “Kiki” Méndez, que tomará el lugar de José Luis Ovando Patrón ante la primera derrota estatal panista después de 30 años de gobierno.

No es de extrañar que desde la campaña las acusaciones entre los candidatos Kiki Méndez y Carlos Aguirre hayan estado presentes, y lo mismo ocurrió el día de la votación, los propios panistas denunciaron la presencia de camionetas en Mexicali que "acarreaban" ciudadanos hasta el Comité Directivo Municipal del partido, donde estas se llevaban a cabo.

Lo que sí hay que decir es que previo a que la dirigencia estatal diera a conocer los resultados, fue el mismo Carlos Aguirre el que reconoció su derrota en un mensaje vía redes sociales.

Ahora, luego de tomada la decisión por parte de los panistas, veremos si llega la reconciliación, porque de seguir por el camino que llevan, entre los mismos panistas señalan que será difícil que puedan ser una opción real en las próximas elecciones de 2021.

Por lo pronto esto marca el regreso, por así decirlo, de Jesús González Reyes, ex alcalde de Tijuana, pues es sabido que el Kiki pertenece a su grupo.







Nueva piel

No es un secreto el cambio de colores en los edificios públicos, del azul al color guinda que identifica los colores del actual partido en el poder, y ahora le tocó el turno al Instituto del Deporte y la Cultura Física (Inde) de Baja California que dirige David González, el cual está cambiando sus tonalidades.

El cerco de la entrada hacia la ciudad Deportiva en Mexicali fue el primero que cambió de color, así como varios pilares en la entrada que por cierto, algunos de estos pilares guindas “adornan” la entrada de las oficinas municipales del Partido Acción Nacional.

Durante el fin de semana se empezó a pintar los edificios que tenían paredes azules por las guindas, hay que recordar que ya se viene el Maratón “Baja California”, que anteriormente se llamaba “Gobernador”, el cual arranca y finaliza en las instalaciones de la Cuidad Deportiva, por lo que seguramente previo al evento, la Ciudad Deportiva lucirá su nueva piel.