Nueva Fiscalía

Una gran, pero gran convocatoria tuvo la presentación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, que será encabezada por Guillermo Ruiz Hernández.

El World Trade Center en Tijuana fue la sede para este magno evento, para el que fue necesario contar con varios salones.

Fue en el Baja California donde se llevó a cabo el acto principal, pero en otras salas el acto fue transmitido de manera simultánea.

Este acto que encabezó el nuevo fiscal contó con la presencia del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de varios de los secretarios del gabinete estatal, diputados locales y muchos empresarios.

Estuvieron el comandante de la Segunda Zona Militar, Pablo Alberto Lechuga; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Salvador Morales; el representante del Gobierno federal Jesús Ruiz Uribe, y la presidenta del Congreso, Claudia Agatón.

Acudieron los alcaldes Arturo González Cruz, de Tijuana; Araceli Brown Figueredo, de Rosarito; Zulema Adams Peryra, de Tecate, y Armando Ayala, de Ensenada.

Este último por cierto llegó cuando el salón se encontraba lleno y a pesar de ser un presidente municipal pues no le apartaron lugar, así que por poco le toca estar de pie, pero al notar esto Miguel Ángel Badiola, presidente de la Canirac, le consiguió un lugar, además de ceder el suyo a Jorgealberto Hank.

Entre los empresarios ahí presentes se pudo ver a Salomón Cohen, Luis Cetto, Jorge Kuri, Gabriel y Gustavo Camarena Salinas, Hugo y Laura Torres, Aarón Limón y Netzahualcóyotl Pérez Román.

También estuvieron José Galicot, Kurt Honold Morales, Carlos Mora, Carolina Aubanel, Xiconténcalt Leyva, y los ex funcionarios de "Kiko" Vega: Carlos Bonfante y Odette Valle.

Fue tan buena la convocatoria y tan importantes personajes, que algunos tuvieron que estar de pie durante el evento, como Julio César Vázquez Castillo, del PT, quien cedió su lugar a una dama; también estuvieron de pie Jorge Ayón, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, y Jorge Álvarez Mendoza, subprocurador, entre otros invitados.

El que se distinguió entre los funcionarios del gabinete y entre los invitados fue el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, y es que llegó con todo y bata de consultorio con su nombre y toda la cosa, así que ni quien dudara que era el titular de salud.

Por cierto, por ahí se vio a la magistrada María Esther Rentería Ibarra, quien al inicio estuvo apartando un lugar para su compañera Perla del Socorro, sin embargo, después cedió el lugar y dijo que esta no alcanzaría a llegar.



Respaldan nombramiento

Al inicio del evento fue proyectado un video, además una presentación de Power Point con lo que será este recién creado organismo.

En días previos se había señalado por algunos grupos que esta dependencia no tenía nombramientos de mujeres, palabras que al parecer les llegaron, pues durante el acto las que pasaron al frente fueron mujeres y de ellas se leyó parte de sus currículums.

Durante el acto, dirigentes de barras y colegios de abogados respaldaron el nombramiento de Ruiz Hernández y fueron optimistas sobre lo que esperan de la nueva Fiscalía.

Netzahualcóyotl Pérez Román, empresario de Mexicali y Jorge Kuri, empresario tijuanense, dirigieron unas palabras a los asistentes, respaldando a la Fiscalía y a su titular.

Luego de sentirse muy arropado por los discursos que le precedieron, Ruiz Hernández dijo que no iba a fallar y su responsabilidad es que todos en Baja California tengan paz.

Por su parte, el Gobernador cerró el acto hablando de la trayectoria del nuevo fiscal, felicitándolo por haber obtenido 23 de 25 votos de diputados para su nombramiento.

Además, como anécdota dijo que lo conocía desde hace muchos años y que era el único que llegaba a jugar béisbol con corbata.

En la explanada exterior del World Trade Center, espacio que albergará a la Fiscalía, fue presentada la imagen que tendrá la Guardia Estatal.

Así que empresarios y autoridades respaldan al nuevo fiscal general, quien sin duda estará buscando que muy pronto se note la diferencia con el sistema anterior.